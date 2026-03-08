Η Formula 1 δεν ήταν ποτέ μόνο μια «ανδρική υπόθεση», ακόμα κι αν οι προβολείς της δημοσιότητας άργησαν να το παραδεχτούν. Από τις ασπρόμαυρες λήψεις της δεκαετίας του '50 μέχρι τα υπερσύγχρονα κέντρα στρατηγικής του σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του αθλήματος. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ξετυλίγουμε το νήμα 75 ετών γεμάτων ταχύτητα, πείσμα και ευφυΐα.

Η εποχή των πρωτοπόρων: Από την αριστοκρατία στις πίστες

Στη δεκαετία του 1950, οι αγώνες ήταν το χόμπι των «τζέντλεμαν». Η Μαρία Τερέζα ντε Φίλιπις, όμως, είχε άλλα σχέδια. Όταν τα αδέρφια της στοιχημάτισαν ότι θα είναι αργή, εκείνη τους διέψευσε τερματίζοντας δεύτερη στο εθνικό πρωτάθλημα, αναγκάζοντας τη Maserati να της δώσει μια θέση.

Φωτογραφία αρχείου Getty Images: Δεκαετία 1950 – Μαρία Τερέζα ντε Φίλιπις. Η πρώτη γυναίκα που αγωνίστηκε στην F1 το 1958 με Maserati.

Παρά τις προσβολές διευθυντών αγώνων που της έλεγαν πως «το μόνο κράνος που πρέπει να φοράει μια γυναίκα είναι αυτό του κομμωτηρίου», η Ιταλίδα άνοιξε τον δρόμο για όλες τις επόμενες.

Το επιχειρηματικό δαιμόνιο και οι Πρώτοι βαθμοί

Πίσω από την αυτοκρατορία της Lotus δεν βρισκόταν μόνο ο Κόλιν Τσάπμαν, αλλά και η Χέιζελ Τσάπμαν. Με δικά της χρήματα ιδρύθηκε η εταιρεία το 1952, και η ίδια ήταν ο συνδετικός κρίκος με θρύλους όπως ο Τζιμ Κλαρκ και ο Έμερσον Φιτιπάλντι.

Λίγο αργότερα, το 1975, η Λέλα Λομπάρντι έγραφε ιστορία στην Ισπανία. Σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τραγωδία, η Λομπάρντι έγινε η πρώτη γυναίκα που πήρε βαθμό (0,5 για την ακρίβεια) στην F1, ένα ρεκόρ που κρατά μέχρι σήμερα.

Φωτογραφία αρχείου: Getty Images: Η Λέλα Λομπάρντι ήταν μοναδική γυναίκα που έχει σκοράρει βαθμούς στην F1 (Ισπανικό GP, 1975). Συμμετείχε σε 12 αγώνες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη καριέρα γυναίκας οδηγού.

Η δύναμη της στρατηγικής και της Επικοινωνίας

Καθώς η F1 γινόταν παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, γυναίκες όπως η Αν Μπράντσο έχτιζαν το προφίλ των οδηγών. Η Μπράντσο «δάμασε» τον Τύπο για λογαριασμό του Άιρτον Σένα και του Νάιτζελ Μάνσελ. Στο τιμόνι των ομάδων, η Κλερ Ουίλιαμς και η Μονίσα Κάλτενμπορν απέδειξαν ότι η ηγεσία σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν έχει φύλο.

Το σήμερα: Στρατηγική και Μηχανική στην ψηφιακή εποχή

Αν αναρωτιέστε πώς ο Μαξ Φερστάπεν κερδίζει αγώνες από τη 10η θέση, η απάντηση κρύβεται στο μυαλό της Χάνα Σμιτς. Η επικεφαλής στρατηγικής της Red Bull είναι το πρότυπο της σύγχρονης γυναίκας στην F1: Ψύχραιμη, αναλυτική και αλάνθαστη.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η Σμιτς είναι η εγκέφαλος της στρατηγικής της Red Bull, καθοριστική για τις νίκες του Μαξ Φερστάπεν.

Το μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο συναρπαστικό. Με την Λάουρα Μίλερ να είναι η πρώτη Race Engineer στην ιστορία για τον Εστεμπάν Οκόν και την Σούζι Βολφ να ηγείται της F1 ACADEMY. Έτσι το ερώτημα δεν είναι πλέον «αν» μια γυναίκα μπορεί να πετύχει στην F1, αλλά το «πότε» θα δούμε την πρώτη πρωταθλήτρια.