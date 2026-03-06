Formula 1 GP Αυστραλίας 2026: Ο απόλυτος οδηγός για την πρεμιέρα στη Μελβούρνη

Η Formula 1 επιστρέφει στο Albert Park για το Grand Prix της Αυστραλίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της σεζόν του 2026. Δεν είναι μια απλή πρεμιέρα· είναι η αυλαία για τους νέους τεχνικούς κανονισμούς που υπόσχονται να ανακατέψουν την τράπουλα.

Οι αριθμοί που πρέπει να γνωρίζετε

Το σιρκουί της Μελβούρνης μπήκε στο καλεντάρι το 1996 (αντικαθιστώντας την Αδελαΐδα) και έχει μήκος 5,278 χλμ.

Το ρεκόρ γύρου κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari από το 2024 (1:19.813).

Ο Λιούις Χάμιλτον παραμένει ο «βασιλιάς» των κατατακτηρίων με 8 pole positions, ενώ ο Μίκαελ Σουμάχερ διατηρεί το ρεκόρ νικών με 4 επιτυχίες.

Στρατηγικά, η διαδρομή από την εκκίνηση μέχρι το σημείο επιβράδυνσης της 1ης στροφής είναι 271 μέτρα.

Το 2025 είδαμε 45 προσπεράσματα, ενώ η πιθανότητα εμφάνισης Αυτοκινήτου Ασφαλείας (ή Εικονικού) είναι υψηλή, στο 67%.

Μια στάση στα pits κοστίζει περίπου 19,3 δευτερόλεπτα.

Η ματιά των οδηγών

Ο πρώην οδηγός της Renault, Τζόλιον Πάλμερ, περιγράφει το Albert Park ως μια πίστα με εξαιρετική ροή και ατμόσφαιρα. Οι αλλαγές του 2022, που αύξησαν το πλάτος σε σημεία και αφαίρεσαν το σικέιν στις Στροφές 9 και 10, ανέβασαν τη μέση ταχύτητα, κάνοντας την πίστα λιγότερο «stop-start».

Στρατηγική και ελαστικά: Η Πρόκληση των μικρότερων διαστάσεων

Για το 2026, η Pirelli παρουσιάζει νέα ελαστικά. Αν και οι ζάντες παραμένουν 18 ιντσών, τα ελαστικά είναι στενότερα με μικρότερη διάμετρο. Η πρόκληση είναι η διαχείριση της θερμοκρασίας, ειδικά στον πίσω άξονα λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας της νέας μονάδας ισχύος.

Με τα νέα, μικρότερα μονοθέσια και το «Overtake Mode», το προσπέρασμα ίσως γίνει ευκολότερο σε μια πίστα που παραδοσιακά δυσκολεύει τους οδηγούς. Ο καιρός παραμένει ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας, όπως είδαμε το 2025 με τη νίκη του Λάντο Νόρις υπό βροχή.

Η κατάσταση του Grid

Μετά τον επικό τίτλο του 2025 που κρίθηκε στο νήμα, ο Λάντο Νόρις (McLaren) επιστρέφει ως πρωταθλητής για να υπερασπιστεί το στέμμα του. Οι δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν δείχνουν μια «χρυσή τετράδα» με τις McLaren, Mercedes, Red Bull και Ferrari να ξεχωρίζουν, αλλά χωρίς σαφή σειρά κατάταξης.

Πιο πίσω, οι Alpine, Haas και Racing Bulls μάχονται για την κορυφή της μεσαίας κατηγορίας. Η Cadillac κάνει το ντεμπούτο της με χαμηλούς τόνους, ενώ η Aston Martin φαίνεται να δυσκολεύεται μετά από ένα απαιτητικό pre-season testing.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ F1 Αυστραλία 2002

Το περιστατικό που σημάδεψε τον αγώνα

Ιστορικά, η Μελβούρνη κρύβει παγίδες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το 2002, όταν το 1/3 του grid εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο; Η Williams του Ραλφ Σουμάχερ «απογειώθηκε» πάνω από τη Ferrari του Ρούμπενς Μπαρικέλο, προκαλώντας μια καραμπόλα οκτώ μονοθεσίων.

Πρόσφατοι νικητές

2025: Λάντο Νόρις (McLaren)

2024: Κάρλος Σάινθ (Ferrari)

2023: Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)

