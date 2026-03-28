Formula 1 2026 Grand Prix Ιαπωνίας: Pole position για τον Αντονέλι, σοκ με αποκλεισμό Φερστάπεν

Η Formula 1 του 2026 συνεχίζει να μας εκπλήσσει, και το θρυλικό σιρκουί της Σουζούκα έγινε το σκηνικό μιας παράστασης για έναν ρόλο, αλλά και ενός απρόσμενου δράματος. Ο Κίμι Αντονέλι, το νέο «χρυσό παιδί» της Mercedes, κατέκτησε τη δεύτερη pole position της καριέρας του –και μάλιστα συνεχόμενη μετά την Κίνα– αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απλώς ένα ταλέντο, αλλά το νέο αφεντικό στην πίστα. Την ίδια ώρα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν βίωνε έναν εφιάλτη, μένοντας εκτός Q3 σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών.

Η εσωτερική μάχη της Mercedes και η κυριαρχία του Αντονέλι

Από το ξεκίνημα του τριημέρου στην Ιαπωνία, ο Αντονέλι έδειξε τις προθέσεις του. Ο Ιταλός νεαρός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, όντας ταχύτερος τόσο στις ελεύθερες δοκιμές όσο και στις κρίσιμες στιγμές των κατατακτηρίων. Η διαφορά των έξι δεκάτων στο Q2 και των τριών δεκάτων στο Q3 υπέρ του Αντονέλι, υπογραμμίζει μια αλλαγή ισορροπιών μέσα στα γκαράζ της γερμανικής ομάδας που ελάχιστοι περίμεναν τόσο νωρίς στη σεζόν.

Q1: Εκπλήξεις και απογοητεύσεις στην «ουρά»

Η πρώτη περίοδος των κατατακτηρίων κύλησε χωρίς μεγάλες ανατροπές στην κορυφή, με τις Mercedes, Ferrari και McLaren να ελέγχουν τον ρυθμό. Ωστόσο, στις τελευταίες θέσεις η ένταση ήταν διάχυτη. Οι Williams, Cadillac και Aston Martin βρέθηκαν ξανά στην επικίνδυνη ζώνη, συνεχίζοντας το αρνητικό σερί που ξεκίνησε από τη Σαγκάη.

Ο Κάρλος Σάινθ και ο Άλεξ Άλμπον κατάφεραν την τελευταία στιγμή να σώσουν την παρτίδα ανεβαίνοντας στην 15άδα, όμως το μεγάλο θύμα του Q1 ήταν ο Όλιβερ Μπέρμαν. Ο οδηγός της Haas, που φιγουράρει στην εντυπωσιακή 5η θέση του πρωταθλήματος, έμεινε 18ος, γεγονός που δυσκολεύει αφάνταστα το έργο του για τους βαθμούς την Κυριακή. Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα της Aston Martin. Στην έδρα της Honda, οι «πράσινοι» περιορίστηκαν στις θέσεις 21 και 22, όντας τρία δευτερόλεπτα μακριά από τον ρυθμό της κορυφής – μια εικόνα που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Q2: Η κατάρρευση του Φερστάπεν

Αν το Q1 ήταν η προθέρμανση, το Q2 ήταν το απόλυτο θρίλερ. Ο Όσκαρ Πιάστρι έθεσε αρχικά τον ρυθμό, πριν οι Σαρλ Λεκλέρ και Αντονέλι κατεβάσουν κι άλλο τα χρονόμετρα. Στο κέντρο του grid, ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο και ο Πιέρ Γκασλί εντυπωσίασαν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους.

Το πραγματικό δράμα όμως εκτυλίχθηκε στα γκαράζ της Red Bull. Με τα μονοθέσια των «ταύρων» να παλεύουν στο όριο του αποκλεισμού, η προσπάθεια της τελευταίας στιγμής από τον νεαρό Άρβιντ Λίντμπλαντ με την Racing Bulls ήταν η χαριστική βολή για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός, φανερά εκνευρισμένος, ανέφερε στον ασύρματο: «Νομίζω ότι κάτι πάει λάθος με το αυτοκίνητο, φίλε. Ξαφνικά δεν μπορώ να το οδηγήσω. Στις υψηλές ταχύτητες το πίσω μέρος αναπηδά ανεξέλεγκτα». Με τον Φερστάπεν εκτός δεκάδας, το grid απέκτησε μια εντελώς νέα όψη.

Q3: Ο Αντονέλι σπάει τα χρονόμετρα

Στην τελική μάχη για την pole, ο Αντονέλι έγραψε ιστορία για το φετινό τριήμερο, όντας ο πρώτος που κατέβηκε στο 1:28 (συγκεκριμένα 1:28.778). Παρά το γεγονός ότι ο Ράσελ ήταν ανταγωνιστικός στο πρώτο κομμάτι της πίστας, έχασε πολύτιμο χρόνο στη συνέχεια, μένοντας τρία δέκατα πίσω.

Η McLaren έδειξε να υπερτερεί της Ferrari, με τον Πιάστρι να κλειδώνει την τρίτη θέση, μπροστά από τους Λάντο Νόρις και Λεκλέρ. Ο Λιούις Χάμιλτον ακολούθησε στην έκτη θέση, ενώ ο μοναδικός εκπρόσωπος της Red Bull στο Q3, ο Ιζάκ Χατζάρ, περιορίστηκε στην όγδοη θέση, 1.2 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Στο κλείσιμο της διαδικασίας, οι χρόνοι των πρωτοπόρων δεν βελτιώθηκαν, παρά το εξαιρετικό τελευταίο sector του Αντονέλι. Η μεγάλη είδηση ήρθε από τον Πιέρ Γκασλί, ο οποίος με μια απίθανη προσπάθεια «έκλεψε» την 7η θέση από τον Χατζάρ, φέρνοντας την Alpine σε απόσταση αναπνοής (κάτω από δευτερόλεπτο) από την pole position.

Ο αυριανός αγώνας στη Σουζούκα αναμένεται συναρπαστικός, με έναν νεαρό Ιταλό να οδηγεί την κούρσα και έναν πληγωμένο πρωταθλητή να προσπαθεί να αναρριχηθεί από τις πίσω θέσεις.

Highlights Κατατακτηρίων Δοκιμών:

• Pole Position: Δεύτερη συνεχόμενη pole για τον Κίμι Αντονέλι (Mercedes) με χρόνο 1:28.778.

• Η Έκπληξη: Ο Μαξ Φερστάπεν αποκλείστηκε στο Q2, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα με τις αναπηδήσεις του μονοθεσίου της Red Bull.



• Η Απογοήτευση: Η Aston Martin κατέλαβε τις δύο τελευταίες θέσεις του grid (21-22) στην έδρα της Honda.

• Η Άνοδος: Ο Πιέρ Γκασλί εντυπωσίασε με την 7η θέση για την Alpine, κερδίζοντας τη μάχη του κέντρου.

• Rookie Watch 1: Η Audi ξανά στο top 10 με τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο

• Rookie Watch 2: Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ πέταξε εκτός Q3 τον παγκόσμιο πρωταθλητή, κερδίζοντας τη 10η θέση.

• Συναγωνισμός: Οι επτά πρώτοι είναι στο ίδιο δευτερόλεπτο

• Το Grid της Κορυφής: Αντονέλι (1), Ράσελ (2), Πιάστρι (3), Νόρις (4), Λεκλέρ (5), Χάμιλτον (6).