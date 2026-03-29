Formula 1 2026 Grand Prix Ιαπωνίας: Ο Αντονέλι γράφει ιστορία ως ο νεότερος back-to-back νικητής

Το θρυλικό σιρκουί της Σουζούκα δεν απογοητεύει ποτέ, αλλά το φετινό Grand Prix Ιαπωνίας θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: Την οριστική επιβεβαίωση πως ένα νέο αστέρι γεννήθηκε. Ο Κίμι Αντονέλι δεν πήρε απλώς τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Formula 1, αλλά το έκανε με έναν τρόπο που συνδυάζει την ωριμότητα ενός βετεράνου και την τύχη που πάντα συνοδεύει τους μεγάλους πρωταθλητές.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών και 7 μηνών, ο Ιταλός έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία με δύο νίκες στο ενεργητικό του, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε ο Μαξ Φερστάπεν (ο οποίος ήταν 20 ετών όταν πέτυχε το ίδιο επίτευγμα).



Η χαμένη εκκίνηση και η αντεπίθεση των Mercedes

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, το σκηνικό θύμισε τους προηγούμενους δύο αγώνες. Οι Ferrari έκαναν για άλλη μια φορά εξαιρετική εκκίνηση, όμως οι McLaren αυτή τη φορά είχαν την απάντηση. Ο Όσκαρ Πιάστρι έστριψε πρώτος, αφήνοντας πίσω του τους Σαρλ Λεκλέρ και Λάντο Νόρις. Αντίθετα, οι δύο Mercedes των Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ, αν και ξεκινούσαν από την πρώτη σειρά, έμειναν «καρφωμένες», πέφτοντας στην 6η και 4η θέση αντίστοιχα.

Ο Αντονέλι, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία του. Του πήρε μόλις έναν γύρο για να προσπεράσει τον Λιούις Χάμιλτον στην πρώτη στροφή, ενώ στον επόμενο γύρο ο Ράσελ έκανε το ίδιο στον Νόρις. Η Mercedes έδειχνε να έχει τον ρυθμό, με τον Ράσελ να ανεβαίνει στη 2η θέση στον 4ο γύρο προσπερνώντας τον Λεκλέρ. Η πίεση στον πρωτοπόρο Πιάστρι ήταν ασφυκτική, με τον Αυστραλό να αμύνεται σθεναρά στις επιθέσεις του Βρετανού στο σικέιν.

Το ατύχημα του Μπέρμαν που άλλαξε τις ισορροπίες

Ενώ οι στρατηγικές είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται, με τον Νόρις να επιχειρεί ένα πρόωρο undercut και τον Πιάστρι να διατηρεί οριακά το προβάδισμα μετά το δικό του pit stop, μια στιγμή τρόμου πάγωσε το grid. Στην απαιτητική στροφή "Spoon", ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas υπολόγισε λάθος την ταχύτητα προσέγγισης στον Φράνκο Κολαπίντο και την τροχιά της Alpine. Το αποτέλεσμα ήταν μια έξοδος στο γρασίδι και μια σφοδρή σύγκρουση (μετρήθηκε περίπου στα 50G) στις μπαριέρες. Ο νεαρός Βρετανός κατάφερε να βγει από το μονοθέσιο κουτσαίνοντας, με τη διάγνωση να δείχνει θλάση στο δεξί γόνατο.

Αυτή η στιγμή ήταν το σημείο καμπής. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του την ιδανική στιγμή για τους Αντονέλι και Χάμιλτον, οι οποίοι δεν είχαν μπει ακόμα για αλλαγή ελαστικών. Το «δωρεάν» pit stop τους εκτόξευσε στην 1η και 4η θέση αντίστοιχα, ανατρέποντας πλήρως τα δεδομένα για τους Πιάστρι και Ράσελ που είχαν ήδη κάνει τη στάση τους υπό κανονικές συνθήκες.

Μάχες σώμα με σώμα μέχρι την καρό σημαία

Με την επανεκκίνηση στον 28ο γύρο, ο αγώνας μετατράπηκε σε ένα σπριντ 25 γύρων. Ο Αντονέλι εξαφανίστηκε στον ορίζοντα, χτίζοντας μια διαφορά 5 δευτερολέπτων σε ελάχιστο χρόνο. Πίσω του όμως, γινόταν «σφαγή». Ο Χάμιλτον άρπαξε την 3η θέση από τον Ράσελ, αλλά ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άρχισε σύντομα να χάνει ρυθμό.

'Οι Λεκλέρ και Ράσελ ενεπλάκησαν σε μια επική μονομαχία για το τελευταίο σκαλί του βάθρου. Ο Μονεγάσκος πέρασε τον Χάμιλτον από την εξωτερική στην πρώτη στροφή, μια κίνηση που αντέγραψε ο Ράσελ στον επόμενο γύρο. Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι τους τελευταίους γύρους, με τον Ράσελ να προσπερνά τον Λεκλέρ στο σικέιν και τον οδηγό της Ferrari να απαντά αμέσως στην πρώτη στροφή, κρατώντας τελικά την θέση του.

Η πτώση του Φερστάπεν και η κατάταξη

Στις πιο πίσω θέσεις, ο Πιερ Γκασλί έφερε την Alpine σε μια εντυπωσιακή 7η θέση, κρατώντας πίσω του έναν απεγνωσμένο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, δηλώνοντας στην ενδοεπικοινωνία πως το τιμόνι του ήταν τόσο βαρύ που ένιωθε σαν να οδηγεί χωρίς υποβοήθηση.

Στους βαθμούς κατάφεραν να μπουν και οι Λίαμ Λόουσον και Εστεμπάν Οκόν, εκμεταλλευόμενοι τη στρατηγική του Safety Car που κατέστρεψε τον αγώνα των Λίντμπλαντ και Χαντζάρ. Τέλος, για την Aston Martin η μέρα είχε γλυκόπικρη γεύση: ο Λανς Στρολ εγκατέλειψε από πίεση στα υδραυλικά, αλλά ο Φερνάντο Αλόνσο (18ος) κατάφερε να φέρει το μονοθέσιο στον τερματισμό για πρώτη φορά το 2026.

Ο Αντονέλι πανηγύρισε μια διαφορά 14 δευτερολέπτων από τον Πιάστρι, παίρνοντας ταυτόχρονα τα ηνία της βαθμολογίας από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Η εποχή του "Kimi 2.0" ξεκίνησε και επίσημα.

Highlights του Grand Prix

• Ιστορική Νίκη Αντονέλι: Ο Κίμι Αντονέλι έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία που πετυχαίνει δεύτερη νίκη σε Grand Prix (σε ηλικία 19 ετών και 7 μηνών), ξεπερνώντας το ρεκόρ του Μαξ Φερστάπεν. Παράλληλα, πήρε το προβάδισμα στο πρωτάθλημα οδηγών.

• Καθοριστική Παρέμβαση του Safety Car: Η είσοδος του Αυτοκινήτου Ασφαλείας μετά το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν (50G) επέτρεψε στους Κίμι Αντονέλι και Λιούις Χάμιλτον να κάνουν ένα "δωρεάν" pit stop, κλέβοντας την πρωτοπορία από τον Όσκαρ Πιάστρι και τον Τζορτζ Ράσελ.

• Συναρπαστικές Μάχες για το Βάθρο: Οι Σαρλ Λεκλέρ, Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον ενεπλάκησαν σε συνεχείς προσπεράσεις για την τρίτη θέση, με τον Μονεγάσκο της Ferrari να επικρατεί τελικά.

• Προβλήματα για τον Φερστάπεν: Ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε στην 8η θέση, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα με το τιμόνι του, το οποίο περιέγραψε ως "πολύ βαρύ, σαν να οδηγεί χωρίς υποβοήθηση".

• Πρώτος Τερματισμός για Aston Martin το 2026: Παρά την εγκατάλειψη του Λανς Στρολ, ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε (18ος), σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένα μονοθέσιο της ομάδας είδε την καρό σημαία στη σεζόν του 2026.