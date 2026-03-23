Φόροι στα καύσιμα: Πιέσεις στην κυβέρνηση, «πάρε κόσμε» στην αντιπολίτευση

Πολύς λόγος έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για την προοπτική μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο εξ αιτίας των δυσμενέστατων επιπτώσεων, που έχει στην οικονομία και εν τέλει την τσέπη των καταναλωτών.

Το θέμα ετέθη επισήμως την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό, ενώ ορισμένες χώρες, όπως η Αυστρία και η Ιταλία έσπευσαν να προκαταλάβουν; τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένώσης μειώνοντας τον ΕΦΚ για εξαιρετικά περιορισμένο, πάντως, χρονικό διάστημα.

Πάντως, το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδος μάλλον επιβεβαίωσε τη σχολή σκέψης, που συστήνει σύνεση και υπομονή.

Οι Ευρωπαίοι μάλλον ψήφισαν…αναμονή, καθώς, ουδείς αυτήν την ώρα μπορεί να προβλέψει τη διάρκεια, αλλά και το βάθος της κρίσης, ως εκ τούτου κανείς τούτη την ώρα δεν έχει τη διάθεση να ξοδέψει όλη τη δύναμη πυρός τώρα και να μην υπάρχουν εφεδρείες σε βάθος χρόνου.

Ομοίως και στην Αθήνα φαίνεται ότι επικρατούν δεύτερες σκέψεις ως προς μία τόσο δυναμική παρέμβαση, όσο είναι η μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Καταρχάς, μία τέτοια παρέμβαση νοείται μόνον εφόσον η ΕΕ ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, όπως διαμηνύει κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος. Υπάρχουν, ωστόσο και άλλοι ενδοιασμοί στο κυβερνητικό επιτελείο.

Πρώτον, ο συγκεκριμένος φόρος αποφέρει ετησίως στο δημόσιο κορβανά περί τα 4 δισ. ευρώ έσοδα και μία μείωση της τάξεως του 20% θα δημιουργούσε μία τρύπα, που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να καλυφθεί από άλλη πηγή.

Επιπλέον, στην κυβέρνηση δεν εμφανίζονται σίγουροι ότι μία τέτοια μείωση θα έφθανε τελικώς στον καταναλωτή, καθώς εκτός όλων των άλλων θα απαιτούσε σαρωτικούς, όσο και συνδυασμένους ελέγχους στην αγορά.

«Ενδεχόμενη μείωση του ΕΦΚ είναι το ύστατο μέτρο και σίγουρα δεν είμαστε ακόμη εκεί», επισημαίνει ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας.

Έτσι ή αλλιώς πάντως, στην πρωθυπουργική έδρα γνωρίζουν πως το θέμα είναι «εύπεπτο» για την αντιπολίτευση που με ευκολία ανεβοκατεβάζει «φόρους και φόρους» μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.