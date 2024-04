Η μεγάλη πρόκληση της ρύθμισης και παρακολούθησης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της Τεχνητής Νοημοσύνης συζητήθηκε στο πάνελ με τίτλο «Μπορούμε να κυβερνήσουμε την τεχνολογία του αύριο; Πλοήγηση στους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης και όχι μόνο» που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (11/4) στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Ευτυχώς που υπήρχε η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλιώς οι Ουκρανοί δε θα μπορούσαν να αντισταθούν και οι Ρώσοι θα ήταν ήδη στο Κίεβο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ludo Van Der Heyden, Chaired Professor of Corporate Governance INSEAD, Switzerland, που είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Naftogaz, της ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου.

«Στο τέλος θα υπάρξει ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης καταρχάς από τις διάφορες περιοχές και η ΕΕ δείχνει το δρόμο» ανέφερε ο κ. Ludo Van Der Heyden τονίζοντας παράλληλα ότι «εκτός από τη ρύθμιση του hardware, πρέπει να ρυθμίσουμε και το “peopleware”,» δηλαδή τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), αυτό είναι μία ανάγκη «που έχει αναδειχθεί κυρίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία», όπως σημείωσε.

Γιατί ευνοούνται τα απολυταρχικά καθεστώτα

«Η παραγωγική ΤΝ (Generative AI) ευνοεί τον συγκεντρωτισμό, καθώς χρειάζεται μεγάλη cloud capacity και δεδομένα» προειδοποίησε η κ. Annet Aris, Vice Chair of the Board of ASML/ Senior Affiliate Professor of Strategy INSEAD, Netherlands. «Αυτό ευνοεί τα απολυταρχικά καθεστώτα, που αναμένεται ότι θα εκμεταλλευτούν την ΤΝ» είπε, εκτιμώντας παράλληλα ότι «στο τέλος η Κίνα θα μπορέσει να παράξει τα δικά της τσιπ που θα κάνουν τη δουλειά που κάνουν τα ευρωπαϊκά έστω και με πιο υψηλό κόστος».

«Υπάρχουν τώρα νέα είδη κινδύνων και πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά κάποιων τεχνολογιών, γιατί οι τεχνολογίες έχουν πλέον δική τους συμπεριφορά» ανέφερε ο κ. Θεόδωρος Ευγενίου, Professor, Co-Founder INSEAD, Tremau, France, προσθέτοντας πως σε ό,τι αφορά στη διακυβέρνηση πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ρύθμισης. «Υπάρχουν κίνδυνοι αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους» είπε.

«Κενό νευρικότητας» στις επιχειρήσεις

Το 57% των διοικήσεων των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι πρέπει να ενσωματώσουν συστήματα προστασίας από την ΤΝ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσίασε ο κ. Χριστόφορος Αναγνωστόπουλος, Partner, Athens QuantumBlack, AI by McKinsey, Greece. Όπως ανέφερε υπάρχει ένα «κενό νευρικότητας» καθώς οι διοικήσεις αναγνωρίζουν τα ρίσκα και τις ευκαιρίες της ΤΝ, αλλά παράλληλα αναγνωρίζουν ότι δεν είναι έτοιμες οι εταιρείες τους να υιοθετήσουν τα νέα εργαλεία.

«Το νέο κύμα της ΑΙ, η generative AI, μπορεί να προκαλέσει πολύ «θόρυβο» σε μία επιχείρηση καθώς όλοι θέλουν να πειραματιστούν σε αυτή και οι διοικήσεις πρέπει να αποφασίσουν σε τι έκταση θα αφήσουν τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία» πρόσθεσε.