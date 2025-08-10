Φωτιά σε αυτοκίνητο στα τούνελ της Κακιάς Σκάλας και μποτιλιάρισμα στο σημείο
Η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Διακόπηκε η κυκλοφορία το μεσημέρι της Κυριακής στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε όχημα στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.
Η διακοπή προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.