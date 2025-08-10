Breaking news icon BREAKING
Πρέβεζα: Νέα φωτιά στην Καστροσυκιά και μεγάλη αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

Ελλάδα Εθνικές Οδοί Κακιά Σκάλα Φωτιά Local News

Φωτιά σε αυτοκίνητο στα τούνελ της Κακιάς Σκάλας και μποτιλιάρισμα στο σημείο

Η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Το ένα από τα τούνελ της Κακιάς Σκάλας, κοντά στην Κινέττα/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Το ένα από τα τούνελ της Κακιάς Σκάλας, κοντά στην Κινέττα/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Διακόπηκε η κυκλοφορία το μεσημέρι της Κυριακής στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε όχημα στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.

Η διακοπή προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.

Ελλάδα Εθνικές Οδοί Κακιά Σκάλα Φωτιά Local News

