Φωτιά στην Κερατέα: Η σοκαριστική ανάλυση του Copernicus για τις εκτάσεις που έγιναν στάχτη

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κερατέας, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε σε διάφορες περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Η συνολική πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα, ενώ δυστυχώς το γεγονός είχε και ανθρώπινο κόστος, καθώς καταγράφηκε ένας νεκρός. Επιπλέον, η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και ιδιωτικές περιουσίες.

Η μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με δεκάδες εθελοντές ανέλαβαν μια άνιση μάχη προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ενίσχυαν την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς, δίνοντας της τεράστιες διαστάσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πορεία της φωτιάς και να την ανακόψουν πριν φτάσει στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, διασώζοντας έτσι μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της χώρας.

Εικόνες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κερατέα. pic.twitter.com/UXl6xwADsX — Flash.gr (@flashgrofficial) August 8, 2025

Η καμένη έκταση και οι χρήσεις γης

Με τη βοήθεια της υπηρεσίας Copernicus, η οποία αξιοποίησε δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, καταγράφηκε με ακρίβεια η πληγείσα έκταση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν κάηκαν δάση ή δασικές εκτάσεις, αλλά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές. Από τα 15.808 στρέμματα που καταστράφηκαν, τα 11.267 στρέμματα αποτελούν χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ σημαντικό μέρος αφορούν γεωργικές εκτάσεις και βοσκότοπους.

Copernicus

Αναλυτικά τα καμένα στρέμματα

Συνολική έκταση: 15.808 στρέμματα

15.808 στρέμματα Χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις: 11.267 στρέμματα

11.267 στρέμματα Ετερογενείς και γεωργικές εκτάσεις: 2.519 στρέμματα

2.519 στρέμματα Άλλες χρήσεις: 811 στρέμματα

811 στρέμματα Βοσκότοποι: 643 στρέμματα

643 στρέμματα Ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση: 440 στρέμματα

440 στρέμματα Καλλιέργειες: 127 στρέμματα

127 στρέμματα Δάση και δασικές εκτάσεις: 0 στρέμματα

Προηγούμενη πυρκαγιά στο Θυμάρι

Στην εικόνα που δημοσιεύεται μαζί με την ανάλυση, σημειώνεται με κίτρινο χρώμα η περιοχή του Θυμαρίου, όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στις 26 Ιουνίου 2025, δίνοντας μια επιπλέον εικόνα της ευαλωτότητας της περιοχής στην πυρκαγιά.

Προσπάθειες αποκατάστασης

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων. Η αναδάσωση και η προστασία του εδάφους θα αποτελέσουν προτεραιότητα, ώστε να αποτραπεί η διάβρωση και να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα. Παράλληλα, προγραμματίζονται δράσεις για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και την πρόληψη μελλοντικών πυρκαγιών, ειδικά σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο.