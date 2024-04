Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαρτίου στο ατελιέ του γνωστού σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια στην οδό Ακαδημίας στο Κολωνάκι.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον δύο δωμάτια στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με 9 πυροσβέστες και 4 οχήματα που περιόρισαν τη φωτιά και δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ποιος είναι ο Βασίλης Ζούλιας

Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές μόδας και έχει καθιερώσει παγκόσμια το δικό του στυλ, που διακρίνεται για την κομψότητα, τη διακριτική ανάδειξη της θηλυκότητας και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τις δημιουργίες του και έχει ντύσει διασημότητες και σταρ σε όλον τον κόσμο.



Ο Βασίλης Ζούλιας είναι ίσως ο μόνος Έλληνας σχεδιαστής που δημιουργία του έχει εμφανιστεί στο Met Gala στη Νέα Υόρκη. Την ίδια χρονιά, το 2018, μια ακόμη δημιουργία του, το πολύ ιδιαίτερο μαύρο φόρεμα με παντελόνι που φόρεσε η Alison Βrie στα βραβεία Golden Globes, βγήκε πρώτη ανάμεσα στις πέντε καλύτερες της βραδιάς, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή επιτυχία για την ελληνική μόδα.

Πρόσφατα μάλιστα ο κ. Ζούλιας ξεκίνησε μια ακόμη σημαντική συνεργασία με την στυλίστρια του «Sex and the City», Patricia Field και έντυσε με τις μοναδικές του δημιουργίες την «Εmily in Paris» (Η Εμιλι στο Παρίσι) στη δεύτερη σεζόν της σειράς.