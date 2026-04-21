Fritz! Repeater 1700: O καλύτερος τρόπος να επεκτείνετε το ασύρματο δίκτυο στο σπίτι σας

Για πολλούς οικιακούς χρήστες που βλέπουν το σήμα Wi-Fi να «πέφτει» στα πιο απομακρυσμένα δωμάτια ή σε διαφορετικούς ορόφους, το Fritz! Repeater 1700 από τη γερμανική AVM προσφέρει μια σύγχρονη λύση. Είναι μικρό σε μέγεθος, απλό στην εγκατάσταση και προσαρμόζεται στα σύγχρονα δίκτυα Wi Fi 7 και FRITZ!Box με μεγάλη άνεση. Η συσκευή στοχεύει σε σπίτια και διαμερίσματα όπου υπάρχουν πολλές συσκευές σε όλα τα σημεία του χώρου και χρειάζονται σταθερή σύνδεση.



Πώς λειτουργεί και που βοηθάει

Ο Fritz! Repeater 1700 είναι ένα ασύρματο repeater που συνδέεται με το υπάρχον δίκτυο Wi-Fi του router και δημιουργεί νέο, ισχυρό σήμα σε περιοχές όπου το βασικό σήμα είναι ασθενές ή δεν φτάνει καν. Τοποθετείται σε οποιαδήποτε πρίζα μέσα στο σπίτι και από εκεί επανεκπέμπει το σήμα με δικές του ρυθμίσεις, χωρίς να χρειάζεται κάποια περαιτέρω ενέργεια από τον χρήστη. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί είτε απλό repeater, είτε ως LAN bridge (με καλώδιο Ethernet) σε περιπτώσεις που θέλει κανείς να δώσει γραμμή Ethernet σε μια κονσόλα, έναn εκτυπωτή ή μια smart TV.



Τεχνικά χαρακτηριστικά και Wi-Fi 7

Ο Fritz! Repeater 1700 υποστηρίζει το πρότυπο Wi Fi 7 (IEEE 802.11be), προσφέροντας συνολική θεωρητική ταχύτητα μέχρι 3,6 Gbit/s (περίπου 2880 Mbit/s στα 5 GHz και 688 Mbit/s στα 2,4 GHz). Χρησιμοποιεί δύο ασύρματες μονάδες (radio units), πράγμα που σημαίνει πως μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές συσκευές ταυτόχρονα χωρίς εκπτώσεις στην απόδοση. Επιπλέον, διαθέτει 1 θύρα gigabit LAN port για ενσύρματη σύνδεση, διπλή ζώνη (dual band: 2,4 GHz και 5 GHz) με καλύτερη διαχείριση συμφόρησης, Mesh Wi Fi συμβατότητα με τη σειρά Fritz!Box, ώστε το δίκτυο να φαίνεται σαν ένα συνεκτικό «πεδίο» Wi Fi σε όλο το σπίτι και κρυπτογράφηση WPA3/WPA2 και σύνδεση με WPS για γρήγορη προσθήκη στο δίκτυο.



Εγκατάσταση και χρήση για τον μέσο χρήστη

Η εγκατάσταση του Repeater 1700 σχεδιάζεται να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή: Απλά τοποθετείται σε μια πρίζα και με το πάτημα του πλήκτρου WPS η συσκευή μπαίνει στο δίκτυο Mesh αυτόματα. Για πιο «προχωρημένους» χρήστες, υπάρχει η δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει κανείς ως LAN bridge μέσω καλωδίου Ethernet, έτσι ώστε ένα τμήμα του σπιτιού να παίρνει «σταθερή» γραμμή από το repeater. Το σώμα της συσκευής δείχνει βασικές πληροφορίες για την ποιότητα σήματος προς το αρχικό router και την κατάσταση της σύνδεσης, κάτι που βοηθά τον χρήστη να προσαρμόσει τη θέση του repeater για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.



Τι πρέπει να ξέρει κάποιος πριν την αγορά

Ο Fritz! Repeater 1700 είναι περισσότερο συμβατός με περιβάλλοντα που έχουν ήδη FRITZ!Box router (ή modem router) και στοχεύει σε χρήστες που θέλουν μια σταθερή επέκταση επιπέδου Wi-Fi 7 χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Συνολικά, είναι μια λογική επιλογή για οικογένειες, gamers και εργαζόμενους που θέλουν πιο ομοιόμορφη κάλυψη Wi-Fi σε ένα οικιακό δίκτυο με πολλές συσκευές.