Φτωχότερη η παραδοσιακή μουσική: Πέθανε ο Γρηγόρης Καψάλης, δεξιοτέχνης του ηπειρώτικου κλαρίνου

Το ηπειρώτικο κλαρίνο και η παραδοσιακή μουσική έγιναν πιο φτωχά με τον θάνατο ενός από τους τελευταίους μεγάλους δεξιοτέχνες του οργάνου. Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας μεγάλος μουσικός της παράδοσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Διεθνούς Κέντρου Ηπειρώτικης Μουσικής.

Ποιος ήταν ο Γρηγόρης Καψάλης

Ο Γρηγόρης Καψάλης υπήρξε ο κορυφαίος εκπρόσωπος της μουσικής παράδοσης του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων, ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους δεξιοτέχνες του κλαρίνου.

Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου και από μικρός μυήθηκε στην τέχνη του κλαρίνου δίπλα στον πατέρα και τον παππού του. Στη συνέχεια ακολούθησε η μαθητεία του στη σχολή του Ξηρομέρου, δίπλα στον επίσης μεγάλο Βασίλη Σαλέα.

Οι συνεργασίες του

Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίκτες της ηπειρώτικης μουσικής, όπως ο Φίλιππος Ρούντας, οι Χαλκιάδες και ο Χρόνης Καψάλης. Από τις αρχές της δεκαετίας του '60 έγινε μέλος στο συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της ζαγορίσιας παράδοσης.

Έδωσε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, καθώς και στον ελληνισμό της διασποράς.

Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα για τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του κλαρίνου.

Αποτύπωσε την τέχνη του σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, σε ταινίες ντοκιμαντέρ και στην πλούσια δισκογραφική του παραγωγή με τη γαλλική ραδιοφωνία, τον πολιτιστικό σύλλογο Ζαγορισίων, το πνευματικό κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και με το Λύκειο Ελληνίδων.



Διετέλεσε διδάσκαλος του κλαρίνου στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων.

Τραγουδιστής και ο ίδιος, ο Γρηγόρης Καψάλης συνεργάστηκε για πολλά χρόνια στο τραγούδι με τον Γιάννη Παπακώστα από τους Χουλιαράδες, χωριό με πλούσια τραγουδιστική παράδοση και στο λαούτο με τον Χρήστο Ζώτο.