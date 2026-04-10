Fuel Pass 2026: Άνοιξε για όλους η πλατφόρμα - Δείτε αν είστε στους δικαιούχους και πόσα θα πάρετε

Ανοιχτή για το σύνολο των πολιτών είναι από σήμερα η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χωρίς περιορισμούς που σχετίζονται με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή έως και τις 30 Απριλίου 2026, με το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό, καθώς πρόκειται για μία από τις βασικές ενισχύσεις απέναντι στο αυξημένο κόστος καυσίμων.

Fuel Pass 2026: Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις καθυστέρησης λόγω τραπεζικών αργιών, οι καταβολές ενδέχεται να μετατεθούν χρονικά, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τα ποσά τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αρκεί να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Το βασικό κριτήριο αφορά το οικογενειακό εισόδημα που δηλώθηκε για το φορολογικό έτος 2024. Συγκεκριμένα, το όριο ανέρχεται έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Για οικογένειες με παιδιά, το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος.

Τα ποσά της ενίσχυσης



Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.

Για τους ιδιοκτήτες ΙΧ στην ηπειρωτική Ελλάδα, το ποσό ανέρχεται σε 50 ευρώ εφόσον επιλεγεί η ψηφιακή κάρτα, ενώ σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό διαμορφώνεται στα 40 ευρώ. Σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, τα ποσά αυξάνονται αντίστοιχα στα 60 και 50 ευρώ.

Για τις μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα, η ενίσχυση φτάνει τα 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης στη λοιπή Ελλάδα. Στις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, τα ποσά διαμορφώνονται στα 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και τις 31 Ιουλίου 2026, δίνοντας στους δικαιούχους ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την αξιοποίηση της ενίσχυσης.