Galaxy Tab S10 Lite: Ισορροπία απόδοσης και τιμής για καθημερινές ανάγκες

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε το Galaxy Tab S10 Lite, ένα προσιτό tablet, σχεδιασμένο για να αναβαθμίσει τον τρόπο που οι χρήστες παρακολουθούν περιεχόμενο, δημιουργούν και παραμένουν παραγωγικοί όπου κι αν βρίσκονται. Με μεγάλη οθόνη για καθηλωτική προβολή και το S Pen που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για αβίαστη δημιουργική έκφραση, το Galaxy Tab S10 Lite συνδυάζει την ευελιξία για κάθε χρήση με μια προσιτή τιμή, σε μια κομψή συσκευή. Επιπλέον, οι «Έξυπνες Λειτουργίες» της Samsung απογειώνουν τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα, ενώ η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα του οικοσυστήματος Galaxy εξασφαλίζει ότι η δουλειά και η δημιουργικότητα των χρηστών συνεχίζονται αδιάκοπα, όπου και αν βρίσκονται.

«Το νέο Galaxy Tab S10 Lite έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πρακτική, καθημερινή λειτουργικότητα σε περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Changtae Kim, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής της Ομάδας New Computing R&D στο Τμήμα Mobile eXperience της Samsung Electronics. «Κατασκευάστηκε για να είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιοποιούν κάθε στιγμή στο έπακρο, με χρήσιμες λειτουργίες και ευέλικτο σχεδιασμό που ταιριάζει φυσικά στον τρόπο που εναλλάσσονται μεταξύ μαθημάτων και playlists, παραμένουν παραγωγικοί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μετατρέπουν τον ελεύθερο χρόνο σε δημιουργικό χρόνο».

Ευρεία οθόνη 10,9’’ για απόλαυση αγαπημένου περιεχομένου

Με την ευρεία οθόνη 10,9”1, το Galaxy Tab S10 Lite προσφέρει μια δυναμική εμπειρία ψυχαγωγίας, κατάλληλη για streaming, περιήγηση στο διαδίκτυο και πολλά άλλα. Οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο σε μια ζωντανή, ομαλή οθόνη, που προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση από εσωτερικούς σε εξωτερικούς χώρους, χάρη στο Vision Booster και τη μέγιστη φωτεινότητα έως 600 nits. Παράλληλα, η μειωμένη εκπομπή μπλε φωτός2 υποστηρίζει μεγαλύτερη άνεση για τα μάτια κατά την παρακολούθηση σειρών ή ταινιών.

Εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή Exynos 1380, το Galaxy Tab S10 Lite ανταποκρίνεται, χωρίς δυσκολία, στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, όπως η εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών κατά την πλοήγηση ή το brainstorming των χρηστών σε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Η μπαταρία 8.000 mAh3 και η δυνατότητα υπερταχείας φόρτισης4 εξασφαλίζουν ότι το Galaxy Tab S10 Lite μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύωρη ψυχαγωγία ή βραδινές μελέτες, χωρίς ανησυχία για συχνή φόρτισή του.

Έξυπνες λειτουργίες για δημιουργία και παραγωγικότητα

Από τη μελέτη έως την αποτύπωση δημιουργικών ιδεών, το Galaxy Tab S10 Lite περιλαμβάνει «Έξυπνες Λειτουργίες» που υποστηρίζουν την εστίαση της προσοχής και την έμπνευση των χρηστών οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Με διαισθητικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις καθημερινές απαιτήσεις εν κινήσει, οι χρήστες μπορούν να σκέφτονται καθαρά και να δημιουργούν ελεύθερα, ανεξάρτητα από την εργασία.

Το S Pen, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, βοηθάει στη δημιουργικότητα σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας άμεση απόκριση και ακρίβεια. Από την καταγραφή ιδεών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης έως το να κάνουν ένα γρήγορο σκίτσο καθ’ οδόν προς το πανεπιστήμιο, οι χρήστες έχουν την ευελιξία να εκφράσουν τις σκέψεις τους στο tablet όποτε και όπου θέλουν.

που επιτρέπει στη Google να κάνει διαισθητική αναζήτηση και μετάφραση από οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται, τη στιγμή που τις χρειάζονται, χωρίς να χάνουν την προσοχή τους από αυτό που παρακολουθούν, διαβάζουν ή επεξεργάζονται. Το Galaxy Tab S10 Lite προσφέρει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών τρίτων8, βοηθώντας τους χρήστες να εξερευνήσουν διαφορετικά εργαλεία που ταιριάζουν στον δικό τους τρόπο εργασίας. Από μια επιμελημένη συλλογή προεγκατεστημένων αγαπημένων όπως το Goodnotes9, το Clip Studio10 το Paint, το LumaFusion11 και το Notion12 έως και άλλες δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Noteshelf 313, το ArcSite14, το Sketchbook και το Picsart15, το tablet βοηθά να παίρνουν μορφή οι ιδέες των χρηστών, από την αρχική έμπνευση μέχρι την τελική δημιουργία.

Οι χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν πολλές από αυτές τις εφαρμογές με αποκλειστικά προνόμια, όπως 1 έτος δωρεάν πλήρους έκδοσης του Goodnotes, 6 μήνες δωρεάν στο Clip Studio Paint με 20% έκπτωση στην πρώτη συνδρομή, 66% έκπτωση στο LumaFusion, 1 μήνα δωρεάν στο Creator Pass και 1 μήνα δωρεάν στο Notion Plus με Notion AI.

Διαθεσιμότητα

Το Galaxy Tab S10 Lite θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τις 4 Σεπτεμβρίου σε δύο αποχρώσεις: Γκρι και Silver16. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Galaxy Tab S10 Lite, επισκεφθείτε το Samsung Global Newsroom ή το Samsung.com .

1 Μετρημένο διαγωνίως.

2 Η οθόνη που χρησιμοποιείται στο Galaxy Tab S10 Lite έχει λάβει την πιστοποίηση "Low Blue Light" από την SGS, βάσει της ικανότητάς της να μειώνει μέρος της εκπομπής μπλε φωτός από την οθόνη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την πιστοποίηση μπορείτε να βρείτε στο www.sgs.com/performance .

3 Η τυπική τιμή έχει δοκιμαστεί υπό συνθήκες εργαστηρίου τρίτου μέρους. Η τυπική τιμή είναι η εκτιμώμενη μέση τιμή, λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση στην χωρητικότητα της μπαταρίας μεταξύ των δειγμάτων που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62133. Η τυπική χωρητικότητα είναι 8.000 mAh για το Galaxy Tab S10 Lite. Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου, τα πρότυπα χρήσης και άλλους παράγοντες.

4 Η ταχύτητα Υπερταχείας Φόρτισης εξαρτάται από το επίπεδο της μπαταρίας και άλλους παράγοντες. Συνιστάται η χρήση του αυθεντικού καλωδίου δεδομένων της Samsung.

5 Η λειτουργία Handwriting Help εκτελείται τοπικά στη συσκευή και δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά απαιτεί σύνδεση σε λογαριασμό Samsung Account. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη. Η λειτουργία Handwriting Help υποστηρίζει προς το παρόν τις εξής γλώσσες: Αραβικά, Κινέζικα (Κίνα), Κινέζικα (Χονγκ Κονγκ), Κινέζικα (Ταϊβάν), Αγγλικά (Αυστραλία), Αγγλικά (Ινδία), Αγγλικά (Ηνωμένο Βασίλειο), Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες), Ολλανδικά, Γαλλικά (Καναδάς), Γαλλικά (Γαλλία), Γερμανικά, Χίντι, Ινδονησιακά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Βραζιλία), Πορτογαλικά (Πορτογαλία), Ρουμανικά, Ρωσικά, Ισπανικά (Μεξικό), Ισπανικά (Ισπανία), Ισπανικά (Ηνωμένες Πολιτείες), Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά και Βιετναμέζικα.

6 Η λειτουργία Solve Math εκτελείται τοπικά στη συσκευή και δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά απαιτεί σύνδεση σε λογαριασμό Samsung Account. Εσφαλμένη αναγνώριση χειρόγραφου μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς υπολογισμούς. Διατίθεται μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν S Pen.

7 Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει ανά χώρα, γλώσσα και μοντέλο συσκευής. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι χρήστες ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσουν το Android και την εφαρμογή Google στην πιο πρόσφατη έκδοση. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και επιφάνειες. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα οπτικά ευρήματα. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη.

8 Η διαθεσιμότητα εφαρμογών και οι όροι χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα και περιοχή.

9 Η εφαρμογή Goodnotes απαιτεί ξεχωριστή λήψη από το Galaxy Store και συνοδεύεται από 1 έτος δωρεάν πλήρη έκδοση. Μετά τη λήξη της δωρεάν περιόδου πλήρους έκδοσης, απαιτείται πρόσθετη αγορά για συνεχή χρήση. Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής και οι όροι χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα και περιοχή.

10 Η εφαρμογή Clip Studio Paint απαιτεί συνδρομή μέλους. Η εφαρμογή Clip Studio Paint έρχεται προεγκατεστημένη σε επιλεγμένες αγορές. Μπορεί να ληφθεί από το Galaxy Store και συνοδεύεται από 6 μήνες δωρεάν δοκιμή για νέους χρήστες. Μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, απαιτείται επί πληρωμή συνδρομή σε μηνιαίο ή ετήσιο πλάνο χρήσης για συνεχή χρήση. Παρέχεται έκπτωση 20% στην πρώτη συνδρομή.

11 Η εφαρμογή LumaFusion είναι προεγκατεστημένη ως stub, απαιτώντας από τους χρήστες να πατήσουν το εικονίδιο και να ολοκληρώσουν την αγορά από το Galaxy Store. Όλοι οι χρήστες συσκευών Galaxy μπορούν να λάβουν έκπτωση 66% κατά την αγορά από το Galaxy Store και να λάβουν 1 μήνα δωρεάν με συνδρομή Creator Pass. Η προσφορά έκπτωσης 66% ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

12 Η εφαρμογή Notion απαιτεί ξεχωριστή λήψη από το Galaxy Store και συνοδεύεται από 1 μήνα δωρεάν δοκιμή του Notion Plus με AI για έναν νέο χώρο εργασίας Notion. Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής και οι όροι χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα και περιοχή.

13 Η εφαρμογή Noteshelf 3 απαιτεί ξεχωριστή αγορά για την αναβάθμιση στο Premium πλάνο. Έκπτωση 30% στην αναβάθμιση είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του Galaxy Store.

14 Η εφαρμογή ArcSite απαιτεί ξεχωριστή λήψη από το Galaxy Store και προσφέρει δωρεάν δοκιμή 1 μήνα για νέους χρήστες. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου, απαιτείται συνδρομή (μηνιαία ή ετήσια) για συνεχή χρήση. Έκπτωση 30% παρέχεται στην πρώτη μηνιαία συνδρομή. Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής και οι όροι χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα και περιοχή.

15 Οι εφαρμογές Sketchbook και Picsart απαιτούν ξεχωριστή λήψη από το Google Play Store. Ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν ξεχωριστή αγορά.

16 Η διαθεσιμότητα χρωμάτων και μοντέλων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή ή τον πάροχο.