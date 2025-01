Γαλλία: Άνδρας προσποιήθηκε τον Μπραντ Πιτ και απέσπασε 830.000 ευρώ από γυναίκα που τον ερωτεύτηκε

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μία 53χρονη εσωτερική διακοσμήτρια από τη Γαλλία, γνωστή ως Αν, πιστεύοντας ότι διατηρούσε αισθηματική σχέση με τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ.

Η γυναίκα κατέβαλε το ποσό των 830.000 ευρώ, θεωρώντας ότι βοηθούσε τον διάσημο ηθοποιό να καλύψει έξοδα θεραπείας για καρκίνο, αφού της είχε αναφερθεί πως οι τραπεζικοί του λογαριασμοί είχαν δεσμευθεί λόγω διαδικασιών διαζυγίου με την Αντζελίνα Τζολί.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από συνέντευξη της Αν στην εκπομπή "Seven to Eight" του καναλιού TF1. Η ίδια περιέγραψε ότι είχε πειστεί πως βρισκόταν σε σχέση με τον Μπραντ Πιτ για πάνω από ένα έτος, μέχρι που τον είδε στα μέσα ενημέρωσης με τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν και κατάλαβε πως είχε εξαπατηθεί.

Το κανάλι TF1 ανέφερε ότι η Αν είχε αντιμετωπίσει ψυχολογικές δυσκολίες και είχε νοσηλευτεί για σοβαρή κατάθλιψη. Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Χάρι Ροσελμάκ, δήλωσε ότι το επεισόδιο αποσύρθηκε για την προστασία του θύματος.

Η απάτη ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, όταν η Αν άνοιξε λογαριασμό στο Instagram για να μοιραστεί φωτογραφίες από διακοπές της στις Άλπεις, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Guardian. Ένα ψεύτικο προφίλ που προσποιούνταν τη μητέρα του Μπραντ Πιτ, Τζέιν Πιτ, την προσέγγισε και της είπε ότι θα ταίριαζε με τον γιο της. Στη συνέχεια, άλλο προφίλ που προσποιούνταν τον ίδιο τον ηθοποιό την πλησίασε, αναφέροντας πως είχε ακούσει για εκείνη από τη μητέρα του.

Η επικοινωνία διήρκησε ενάμιση χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου η Αν δεχόταν πλαστές φωτογραφίες και μηνύματα, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ένα υποτιθέμενο αντίγραφο διαβατηρίου του ηθοποιού.

Ο απατεώνας εκμεταλλεύτηκε και την πληροφορία ότι είχε λάβει μεγάλο ποσό από το διαζύγιό της, πείθοντάς τη να καταβάλει μεγάλα χρηματικά ποσά για δήθεν ιατρικά έξοδα.

Η 53χρονη έχει υποβάλει μήνυση για την υπόθεση.