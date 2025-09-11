Γάτα σε κυλιόμενες σκάλες: Όταν το απλό γίνεται... επικό - Η άνιση «μάχη» που τρέλανε το διαδίκτυο

Ένα απολαυστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνίστρια μια... αποφασισμένη γάτα και σκηνικό το αεροδρόμιο Sabiha Gökçen στην Κωνσταντινούπολη. Το χιουμοριστικό στιγμιότυπο δείχνει το τετράποδο να προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανέβει τις κυλιόμενες σκάλες – μόνο που επιλέγει... την αντίθετη κατεύθυνση.

Στην αρχή του βίντεο, η γάτα στέκεται μπροστά από τις κυλιόμενες σκάλες, κοιτάζοντάς τες προσεκτικά, σαν να προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργούν. Ξαφνικά, με ένα γρήγορο άλμα, ανεβαίνει πάνω.

Παρόλο που φτάνει σχεδόν στην κορυφή, η αντίθετη κίνηση των κυλιόμενων την κρατά ακίνητη στη θέση της. Η γάτα σταματά και κοιτάζει γύρω της, εμφανώς μπερδεμένη, σαν να μην καταλαβαίνει τι πήγε λάθος. Η επίμονη και ταυτόχρονα αστεία προσπάθειά της προκαλεί χαμόγελα σε όσους την παρακολουθούν.

Ευτυχώς, ένας περαστικός βλέπει τη σκηνή και αποφασίζει να βοηθήσει. Πλησιάζει, σηκώνει απαλά τη γάτα και την τοποθετεί στη σωστή πλευρά των κυλιόμενων – εκεί όπου τα σκαλοπάτια ανεβαίνουν. Και πράγματι, αυτή τη φορά, η γάτα ανεβαίνει με άνεση προς τα πάνω.

Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με χρήστες να σχολιάζουν πόσο έξυπνη, αλλά και επίμονη είναι η γάτα, ενώ άλλοι αναγνωρίζουν και την ευαισθησία του ανθρώπου που τη βοήθησε.

Αν κάτι μάθαμε από αυτή την ιστορία, είναι πως ακόμα και οι γάτες χρειάζονται...«GPS» μερικές φορές ειδικά όταν έχουν να αντιμετωπίσουν κυλιόμενες σκάλες!