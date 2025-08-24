Γάζα: Νεκρός Παλαιστίνιος εικονολήπτης από πυρά του ισραηλινού στρατού

Ένας Παλαιστίνιος εικονολήπτης της κρατικής τηλεόρασης σκοτώθηκε από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ, μια περιοχή που συχνά αποτελεί πεδίο συγκρούσεων ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και παλαιστινιακές οργανώσεις.

Ο θάνατος του Χάλεντ αλ Μάντχουν

Το θύμα είναι ο Χάλεντ αλ Μάντχουν, εικονολήπτης που εργαζόταν για την παλαιστινιακή τηλεόραση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν στην περιοχή για να καταγράψει τις εξελίξεις όταν δέχθηκε σφαίρες από ισραηλινούς στρατιώτες. Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατό του, κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα».

Σιωπή από το Ισραήλ

Μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, ούτε έχει διευκρινίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο εικονολήπτης βρέθηκε στο σημείο. Η σιωπή αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε διεθνείς οργανώσεις, που ζητούν απαντήσεις για την προστασία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες.

Συνεχή θύματα μεταξύ των δημοσιογράφων

Ο θάνατος του Χάλεντ αλ Μάντχουν προστίθεται στη μακρά λίστα δημοσιογράφων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των εχθροπραξιών. Στα μέσα Αυγούστου, τέσσερις δημοσιογράφοι του Al Jazeera σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά μέσα στην πόλη της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε διεθνείς καταδίκες και νέα ερωτήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων στον Τύπο.

Ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τον Τύπο

Η Γάζα έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για δημοσιογραφική κάλυψη. Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για σεβασμό της ελευθερίας του Τύπου, οι δημοσιογράφοι βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με απειλές, βομβαρδισμούς και ένοπλες συγκρούσεις. Ο θάνατος του αλ Μάντχουν υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα της ενημέρωσης σε καιρούς πολέμου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)