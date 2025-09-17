Γεγονός η πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική, μετά από καρκίνο του ενδομητρίου στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά στη χώρα μας καταγράφεται επίσημα εγκυμοσύνη μετά από επιτυχημένη συντηρητική θεραπεία καρκίνου του ενδομητρίου. Η περίπτωση αφορά μια 34χρονη γυναίκα από τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία, χάρη σε καινοτόμες ιατρικές μεθόδους, κυοφορεί μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πολυεπιστημονική συνεργασία

Η πρωτοποριακή διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο ΑΠΘ, Γρηγορίου Γκριμπίζη, προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της κλινικής «Γένεσις» στη Θεσσαλονίκη του ομίλου «ΗΜΙΘΕΑ» (Ερρίκος Ντυνάν).

Από τον «αναπαραγωγικό ακρωτηριασμό» στη μητρότητα

Μέχρι πρόσφατα, η αντιμετώπιση του καρκίνου ενδομητρίου ισοδυναμούσε με ολική αφαίρεση μήτρας και ωοθηκών, αφήνοντας την υιοθεσία ως μοναδική επιλογή. Σήμερα, με την πρόοδο της ιατρικής, η υστεροσκόπηση, η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική προσφέρουν νέους δρόμους: γυναίκες που πέρασαν τη δοκιμασία του καρκίνου μπορούν να αποκτήσουν δικά τους παιδιά.

Η ανατροπή στην υπόθεση

Η 34χρονη διαγνώστηκε με εστιακό καρκίνο ενδομητρίου ενώ βρισκόταν σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, επιλέχθηκε συντηρητική αντιμετώπιση: υστεροσκοπική αφαίρεση της βλάβης και φαρμακευτική θεραπεία, αντί για την κλασική ολική υστερεκτομή.

Η θεραπεία που έδωσε ελπίδα

Η βλάβη υποστράφηκε πλήρως και οι επανέλεγχοι ήταν απολύτως φυσιολογικοί. Έτσι, η ασθενής προχώρησε στη μεταφορά των κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων της. Το αποτέλεσμα; Επιτυχής εγκυμοσύνη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διπλό δώρο ζωής

«Η περίπτωσή της αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη εγκυμοσύνη στην Ελλάδα μετά από συντηρητική θεραπεία καρκίνου ενδομητρίου με διατήρηση μήτρας και ωοθηκών. Πρόκειται για ένα διπλό δώρο ζωής που ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον», τόνισε ο καθηγητής Γρηγόριος Γκριμπίζης.