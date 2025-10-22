Γεωργία Μπίκα: Καταδικάστηκε για τροχαίο - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στην Γεωργία Μπίκα, η οποία είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές τον Μάρτιο του 2025 στη Θεσσαλονίκη υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα του grtimes.gr, η 27χρονη κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που αφορά οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ με το δικαστήριο να της αναγνωρίζει το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και ότι επιδίωξε να μειώσει τις συνέπειες της πράξης της.

Η Γεωργία Μπίκα, η οποία σήμερα εργάζεται ως σερβιτόρα, δεν παρέστη στο δικαστήριο αλλά εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Σύμφωνα με την υπεράσπιση της, μετά την πρόσκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε, σε σταθμευμένο όχημα, η 27χρονη παρέμεινε στο σημείο, υποβλήθηκε σε μέτρηση αλκοόλ (αλκοτέστ) ενώ προσπάθησε να συμβιβάσει τη διαφορά της με την οδηγό του αλλού ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη μάρτυρας δεν προσήλθε για να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου.

Το χρονικό του εν λόγω τροχαίου

Νυχτερινές ώρες της 23ης Μαρτίου, η Γεωργία Μπίκα οδηγούσε το αυτοκίνητο της στην οδό Δελφών στη Θεσσαλονίκη και συγκρούστηκε πρώτα με μοτοσυκλέτα και έπειτα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Μετά το τροχαίο οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η 27χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και προχώρησαν στη σύλληψή της. Η δίκη της, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, είχε αναβληθεί ύστερα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης της 27χρονης, καθώς είχε ζητηθεί από το θύμα βεβαίωση των υλικών ζημιών και η διενέργεια βαθμονόμησης στο αλκοολόμετρο καθώς υπήρχε μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο μετρήσεων που της είχαν γίνει.

Στην πρώτη μέτρηση, καταγράφηκε ποσοστό 1,16/lt εκπνεόμενου αέρα, μετρηθείσα με ηλεκτρονική συσκευή αλκοολομέτρησης, και κατά την δεύτερη μέτρηση ποσοστό 0,70 mg/lt εκπνεόμενου αέρα.