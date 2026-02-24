«Γερασμένος» και «περίεργος» ο Τραμπ πιστεύουν 6 στους 10 Αμερικανούς

Το 61% των Αμερικανών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos συμφώνησαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει απρόβλεπτος καθώς μεγαλώνει. Αξιοσημείωτο, μάλιστα, είναι ότι αυτή την άποψη συμμερίζονται το 89% των Δημοκρατικών αλλά και το... 30% των Ρεπουμπλικανών καθώς και το 64% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων.



Χαμηλή παραμένει η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου, με το 40% να εγκρίνει το έργο του. Πρόκειται για μικρή βελτίωση σε σχέση με τον περασμένο μήνα, όταν είχε διαμορφωθεί στο 38%. Η θητεία του ξεκίνησε με ποσοστό αποδοχής 47%.



Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν πως δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά η πλειονότητα του πολιτικού προσωπικού που είναι γερασμένη. Το 79% συμφωνεί με την άποψη ότι οι πολιτικοί στην Ουάσιγκτον είναι πολύ μεγάλης ηλικίας για να εκπροσωπούν αποτελεσματικά τους πολίτες.

Η μέση ηλικία στη Γερουσία είναι τα 64 χρόνια και στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα 58 χρόνια. Το 58% των Δημοκρατικών κρίνει ότι και ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας, ο 75χρονος Τσακ Σούμερ, είναι πολύ ηλικιωμένος για το αξίωμα.