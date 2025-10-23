Γεροκωνσταντή: Μου λένε «αφού εσύ είσαι άρρωστη και παχύσαρκη, μην κάνεις έτσι και το παιδί σου»

Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star μίλησε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή και αναφέρθηκε στα κακεντρεχή σχόλια που δέχεται κατά καιρούς μετά την γέννηση της κόρης της τον περασμένο Ιούλιο.

Η πρώην παίκτρια του Big Brother παραδέχθηκε: «Δεν μπορώ να ανταποδώσω την αγάπη που έχω δεχτεί, τα μηνύματα και τις ευχές, . Θα δέχομαι όμως πάντα και αρνητικά σχόλια. Τα πιο πολλά τα γράφουν άνδρες και γυναίκες που έχουν παιδιά, αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Λένε αρκετές κακίες και για το παιδί. “Αφού εσύ είσαι άρρωστη και παχύσαρκη, μην κάνεις έτσι και το παιδί σου, μην το πεθάνεις κι αυτό”».

Η σκέψη της μητρότητας δεν την απασχολούσε και ούτε ήταν στα σχέδιά της, όμως από την στιγμή που κλήθηκε να αναλάβει τον ρόλο αυτό, ανταποκρίνεται επαρκώς και νιώθει την χαρά του να μεγαλώνει την κόρη της. «Δεν είχα πρόθεση να γίνω μητέρα. Επειδή αναλαμβάνω ευθύνες και είμαι από πάνω πάντα, ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολο. Όμως δεν το αλλάζω με τίποτα. Θα έκανα απόπειρα για δεύτερο παιδί αν μου έδιναν 10 χιλιάρικα».