Για αυτούς τους 5 λόγους… ένας Ταύρος θα σου μείνει αξέχαστος!

Διανύουμε τον Μάιο και το ζώδιο του μήνα, είναι ο Ταύρος, ο γήινος εκπρόσωπος του σταθερού σταυρού, που ξεχωρίζει με την δική του ποιότητα, αλλά και την σταθερή του αξία, όπως ένα πολύ καλό παλαιωμένο, σπάνιο ποτό! Ο Ταύρος, είναι από τους ανθρώπους εκείνους που δεν χρειάζεται να κάνει θόρυβο για να αφήσει το αποτύπωμά του και για να μείνει αξέχαστος. Είναι ο άνθρωπος που ναι μεν μπορεί να κινείται αργά και σταθερά όμως η παρουσία του είναι ουσιαστική και γίνεται αναντικατάστατος πριν καν το καταλάβεις…

Ο Ταύρος, έχεις ως κυβερνήτη πλανήτη του την Αφροδίτη και διαθέτει έναν μοναδικό τρόπο να συνδυάζει τη γήινη σταθερότητα με την σαγήνη, τον αισθησιασμό και την άνεση. Δεν είναι άνθρωπος που θα κάνει βιαστικές κινήσεις ή θα τάξει πολλά. Είναι όμως ο άνθρωπος που θα θυμάσαι για χρόνια, γιατί σου χάρισε αληθινές στιγμές, ασφάλειας, φροντίδας και μία αίσθηση εμπιστοσύνης, κατανόησης και απόλυτης σταθερότητας και αφοσίωσης.

Σίγουρα ωστόσο, αρκετές φορές θα σε εκνευρίσει με το ακλόνητο πείσμα του, θα σε τρελάνει με την αργοπορία του στις αποφάσεις, ενώ την ίδια στιγμή είναι αυτός που θα σε κάνει να νιώσεις ότι υπάρχει ακόμα ποιότητα, συνέπεια και αλήθεια στις ανθρώπινες σχέσεις. Και ναι… υπάρχουν 5 πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που ένας Ταύρος δύσκολα ξεχνιέται. Ας δούμε παρακάτω:

Η υπομονή , η σταθερότητά του… αλλά και το πείσμα του

Ο Ταύρος είναι ίσως από τους πιο υπομονετικούς ανθρώπους του ζωδιακού. Δεν λειτουργεί παρορμητικά, δεν παίρνει αποφάσεις πάνω στον θυμό ή στον ενθουσιασμό της στιγμής. Θέλει τον χρόνο του για να νιώσει ασφάλεια, να εμπιστευτεί, να ανοιχτεί και να επενδύσει συναισθηματικά. Όταν όμως το κάνει, στέκεται δίπλα σου με συνέπεια και διάρκεια.

Είναι ο άνθρωπος που θα διατηρήσει για πολλά χρόνια μια σχέση, μια συνεργασία ή μια φιλία και θα είναι πάντα εκεί ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά: το πείσμα του. Αν κολλήσει σε μία άποψη ή αν νιώσει ότι έχει δίκιο, δύσκολα μπορείς να μετακινήσεις και δεν είναι ευέλικτος στις αλλαγές. Μπορεί να κάνει υπομονή για πολλά… αλλά όταν αποφασίσει κάτι, δύσκολα αλλάζει πορεία. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις γιατί ένας Ταύρος μπορεί να γίνει τόσο σταθερός όσο και αμετακίνητος.

Η αισθητική του είναι απλώς αξεπέραστη

Ο Ταύρος διακρίνεται από το εξαιρετικό του γούστο αλλά και την εξαιρετική αισθητική του. Κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου του, είναι η Αφροδίτη και αυτό φαίνεται παντού: στον τρόπο που ντύνεται, που διακοσμεί τον χώρο του, ακόμα και στον τρόπο που απολαμβάνει έναν καφέ ή ένα γεύμα. Δεν του αρέσει η προχειρότητα, επιλέγει πάντα την ποιότητα, την άνεση και την αισθητική αρμονία. Πάντα θα τον δεις περιποιημένο χωρίς να το προσπαθεί υπερβολικά. Ξέρει πώς να δείχνει κομψός, γοητευτικός και “ακριβός”, ακόμα και με τα πιο απλά πράγματα. Έχει αυτό το ταλέντο να μεταμορφώνει έναν χώρο σε μία ζεστή γωνιά, να επιλέγει τα σωστά αρώματα (λατρεύει τις όμορφες μυρωδιές), τις σωστές γεύσεις, τις σωστές λεπτομέρειες. Δίπλα του νιώθεις ότι η ζωή γίνεται λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο απολαυστική και αρκετά πιο ήρεμη.

Μαζί του θα ζήσεις τα καλύτερα φαγοπότια

Αν έχεις φίλο, σύντροφο ή συνεργάτη Ταύρο, τότε ξέρεις ήδη ότι ξέρει από καλό φαγητό! Ο Ταύρος απολαμβάνει τις γεύσεις, τις μυρωδιές, το καλό κρασί, τα όμορφα τραπέζια και τις στιγμές που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Είναι το ζώδιο που ξέρει πάντα το καλύτερο εστιατόριο, το πιο ποιοτικό brunch, την πιο τίμια ταβέρνα ή το πιο ατμοσφαιρικό wine bar.

Και φυσικά, πολλοί Ταύροι έχουν και ιδιαίτερο ταλέντο στη μαγειρική – να τονίσουμε εδώ ότι στατιστικά αρκετοί γνωστοί σεφ ανήκουν σε αυτό το ζώδιο - . Για τον Ταύρο το καλό και ποιοτικό φαγητό δεν είναι απλά και μόνο ανάγκη — είναι απόλαυση, φροντίδα και αγάπη. Θα μαγειρέψει με μεράκι, θα προσέξει κάθε λεπτομέρεια και πάντα θέλει όλοι γύρω από το τραπέζι να περνούν καλά. Ένας Ταύρος ξέρει να δημιουργεί στιγμές που μένουν στη μνήμη… και συνήθως αυτές συνοδεύονται από πολύ καλό φαγητό.

Είναι η ήρεμη δύναμη που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια

Σε έναν κόσμο γεμάτο ένταση, ανασφάλεια και γρήγορους ρυθμούς, ο Ταύρος λειτουργεί σαν γείωση. Είναι ο άνθρωπος που σου μεταδίδει ηρεμία μόνο και μόνο με την παρουσία του. Δεν θα σε πιέσει, δεν θα σε αγχώσει, ούτε θα σε κάνει να αισθανθείς ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι. Έχει μια ήρεμη δύναμη που δύσκολα περιγράφεται. Δίπλα του νιώθεις ότι μπορείς να χαλαρώσεις, να είσαι ο εαυτός σου και να στηριχτείς ουσιαστικά. Αν σου υποσχεθεί κάτι, θα κάνει τα πάντα για να το τηρήσει. Αν σε αγαπήσει, θα σου το δείξει με πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια. Είναι ο άνθρωπος που θα εμφανιστεί και θα σου σταθεί όταν όλοι οι άλλοι μπορεί να σε έχουν εγκαταλείψει ή να έχουν εξαφανιστεί. Και αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται εύκολα.

Ο αισθησιασμός του είναι… ακαταμάχητος

Και φυσικά, δεν γίνεται να μιλήσουμε για Ταύρο χωρίς να αναφερθούμε στον αισθησιασμό του. Ως παιδί της Αφροδίτης, ο Ταύρος αγαπά την επαφή, το άγγιγμα, τη χημεία, το φλερτ και την απόλαυση των αισθήσεων. Δεν είναι άνθρωπος του επιφανειακού πάθους. Θέλει ουσιαστική επαφή, ρομαντισμό, τρυφερότητα αλλά και …ατμόσφαιρα για να εκφραστεί! Έχει έναν τρόπο να σε κάνει να νιώθεις επιθυμητός και ασφαλής ταυτόχρονα. Οι αγκαλιές του, η φωνή του, ο τρόπος που κοιτάζει ή φροντίζει το άτομο που τον ενδιαφέρει… δύσκολα ξεχνιούνται. Ο Ταύρος δεν κυνηγά το εφήμερο. Θέλει να ζήσει τον έρωτα με όλες του τις αισθήσεις. Και ίσως γι’ αυτό, όταν περάσει από τη ζωή σου, αφήνει πίσω του μια γλυκιά αίσθηση που δύσκολα αντικαθίσταται.