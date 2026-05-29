Γιάννης Παπαμιχαήλ: Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Χθες το απόγευμα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Ο Γιάννης το τελευταίο διάστημα, είχε μία πτώση στην υγεία του. Δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες γιατί είναι ιατρικά απόρρητα τα υπόλοιπα. Είχε όμως μία πτώση στην υγεία του. Χθες, μαθαίνω ότι κατέρρευσε στο σπίτι του. Κατέρρευσε και έγινε μια έκτακτη εισαγωγή στο Ασκληπιείο της Βούλας, μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε.

Μαθαίνω δε, ότι οι δείκτες του οργανισμού του δεν ήταν καλοί, δηλαδή οι εξετάσεις αιματολογικές και όλα τα άλλα, ήταν σε οριακά σημεία. Δεν κινδυνεύει η υγεία του, να πούμε το σημαντικό, όμως έχουν πέσει από πάνω όλοι οι γιατροί του Ασκληπιειού, πραγματικά» αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.