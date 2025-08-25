Γιάννης Πάριος: Τρυφερές στιγμές του «παππούκα» με παιδιά και εγγόνια

Κόσμος και κοσμάκης καταφθάνει στο σπίτι του Γιάννη Πάριου στην Πάρο που τις τελευταίες εβδομάδες έχει γεμίσει με χαμόγελα και χαρές αφού εκεί βρίσκονται τα παιδιά και τα εγγόνια του προσφέροντάς του άφθονη ευτυχία.

Γλέντια

Δεν περνά μέρα που να μην γίνεται κάποιο γλέντι σε αυτό το σπίτι της χαράς όπου συνεχώς ακούγεται μουσική, κάποιος τραγουδάει ή χορεύει. Τα φαγητά πάνε κι έρχονται, μικροί, μεγάλοι και ακόμα πιο μεγάλοι γίνονται μια παρέα και αυτές τις όμορφες οικογενειακές στιγμές τα παιδιά του Πάριου θέλησαν να τις μοιραστούν μαζί μας. «Φαγητό και γλέντι Παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε», έγραψε στο Instagram ο Χάρης Βαρθακούρης και επαίνεσε την Αντελίνα για ένα από τα υπέροχα τραπέζια που έστησε.

φωτογραφία Instagram

Τους σταύρωνε

Κάποια στιγμή και ενώ ο Γιάννης Πάριος βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού του, το cd έπαιζε ένα τραγούδι του και ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του αγκαλιάζονταν τρυφερά. Ο… παππούκας, όπως γλυκά αποκαλούν τον Πάριο τα παιδιά και εγγόνια του, τούς κοιτούσε όλο αγάπη και τούς σταύρωνε με την ευχή να είναι πάντα καλά, αγαπημένοι όπως εκείνη ακριβώς τη μέρα που θέλησε να την κρατήσει για πάντα μέσα στην καρδιά του. Το συγκινητικό αυτό σκηνικό απαθανάτισε ο γιος του, Μιχαήλ Βαρθακούρης, και το μοιράστηκε μαζί μας στο Instagram, κάτι που έκανε μετά όλη η οικογένεια θέλοντας να δείξει την αγάπη και την αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ τους, αλλά και στο πρόσωπο του «αρχηγού» της οικογένειας, Γιάννη Πάριου…