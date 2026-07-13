ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης

Γιαννούλης: Με Πολάκη αρχηγό, δε μένω στον ΣΥΡΙΖΑ

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«Με Πολάκη αρχηγό το ποιο πιθανό είναι ότι δεν θα είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ»

Η φράση ανήκει στον εκπρόσωπο του κόμματος Χρήστο Γιαννούλη ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την πορεία του κόμματος μετά από την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. 

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Γιαννούλης χθες είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να γίνει πράξη η επιστροφή του κ. Πολάκη στην Κ.Ο. με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενώ μια ημέρα νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει το άγριο επεισόδιο που έγινε μέσα στην Κουμουνδούρου, μεταξύ στελεχών, επεισόδιο το οποίο αποκάλυψε ο FLASH. 

 

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ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης

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