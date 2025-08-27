Γιατί ακυρώνονται τα πανηγύρια στην Ικαρία

Συγκλονισμένη είναι η Ικαρία από τον θάνατο ενός 19χρονου σε τροχαίο στον Άγιο Κήρυκο. Ο νεαρός είχε καταγωγή από το νησί που θρηνεί τον χαμό ενός δικού της ανθρώπου. Ως ελάχιστος φόρος τιμής, λοιπόν, ελήφθη η απόφαση να ακυρωθούν όλα τα πανηγύρια τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αγίου Παντελεήμονα «ο Ίκαρος», ακυρώνεται λόγω πένθους το πανηγύρι που είχε προγραμματιστεί για σήμερα 27 Αυγούστου, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου.

«Ως Σύλλογος εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού. Είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες», τονίζεται.

Επίσης, ακυρώνεται για τον ίδιο λόγο το παραδοσιακό πανηγύρι του Άη Γιάννη στο Μαυράτο, την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Σοκαριστικά τα νούμερα από τα τροχαία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ, αν και παρατηρείται σημαντική μείωση στους απόλυτους αριθμούς τροχαίων ατυχημάτων και θυμάτων, ο δρόμος προς την πλήρη ασφάλεια απέχει ακόμη πολύ.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων. Συγκεκριμένα, η χώρα μας καταγράφει 64 νεκρούς ανά εκατομμύριο, έναντι 44 που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.. Αξιοσημείωτο είναι ότι τρεις ελληνικές περιφέρειες συγκαταλέγονται στις δέκα πιο επικίνδυνες στην Ε.Ε.

Το 2023, από τους 646 συνολικά νεκρούς, οι 250 (38,7%) επέβαιναν σε δίτροχα. Το ποσοστό χρήσης κράνους στους οδηγούς ανέρχεται στο 80,3% στην Ελλάδα, έναντι 97% στην Ευρώπη. Στους συνεπιβάτες τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα: 65,5% στην Ελλάδα έναντι 94,4% στην Ευρώπη. Επιπλέον, 50% των νεκρών σε δίκυκλα δεν φορούσαν κράνος.

Αλκοόλ και ζώνη ασφαλείας

Το 25% των θανάτων από τροχαία στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα σχετίζεται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παρόμοιο είναι το ποσοστό για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, που ευθύνεται επίσης για το 25% των θανάτων.

Τα στοιχεία δείχνουν έξαρση στις παραβάσεις: