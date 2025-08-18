Ικαρία: Μπουνιές στη μέση του δρόμου - Τον κυνηγούσαν ανάμεσα στα οχήματα

Ένταση σημειώθηκε στον Αρμενιστή της Ικαρίας το βράδυ της Κυριακής (17/8), με τ σχετικό βίντεο να γίνεται viral στο TikTok.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται άνδρες να βγάζουν από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έναν άλλο άνδρα και να τον ξυλοκοπούν. Μάλιστα, συνέχισαν να τον χτυπούν στη μέση του δρόμου.

Η συμπλοκή σημειώθηκε μπροστά στο βλέμμα οδηγών που προσπαθούσαν να περάσουν από τον δρόμο.

Δεν έχει γίνει σαφής ποιος είναι ο λόγος της συμπλοκής.