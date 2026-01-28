Γιατί γέμισε η Μητρόπολη Αθηνών με παπάδες με στολές παραλλαγής

Όσοι έτυχε να ξεκουράζονται στα παγκάκια της πλατείας Μητροπόλεως το απόγευμα της Δευτέρας αντίκρισαν ένα σπάνιο θέαμα. Ένστολοι να προσέρχονται κατά ομάδες στον ολοφώτιστο καθεδρικό ναό.

Η παρουσία στρατιωτικών και δη αξιωματικών σε δοξολογίες και θρησκευτικές τελετές είναι κομμάτι της εθιμοτυπίας, ωστόσο αυτοί οι συγκεκριμένοι ένστολοι που έμπαιναν στη Μητρόπολη δεν ήταν μόνο στρατιωτικοί. Σε όλους τους στρατούς του κόσμου υπάρχουν σώματα ιερέων και ιερωμένων που συνδράμουν πνευματικά και θρησκευτικά τους στρατιώτες.

Χρήστος Μπόνης/Eurokinissi

Αυτές τις ημέρες η Αθήνα βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για τη στρατιωτική ποιμαντική, καθώς στην πόλη φιλοξενούνται περίπου 120 ανώτατοι κληρικοί από 28 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς και από χώρες που βρίσκονται σε συνεργασία με την βορειοατλαντική συμμαχία, στο πλαίσιο του 37ου Διεθνούς Συνεδρίου Διευθυντών Θρησκευτικών Υπηρεσιών.

Χρήστος Μπόνης/Eurokinissi

Η επίσημη έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/1) στη Μητρόπολη Αθηνών υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Χρήστος Μπόνης/Eurokinissi

Οι στρατιωτικοί ιερείς έχουν να παίξουν έναν σύνθετο ρόλο στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον παγκόσμιας ασφαλείας. Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν την Τρίτη με κεντρικές εισηγήσεις που προσέγγισαν την αποστολή των ιερέων στις Ένοπλες Δυνάμεις από θεολογική και στρατηγική σκοπιά αναδεικνύοντας τη σημασία της πνευματικής θωράκισης του προσωπικού. Το πρόγραμμα για τους στρατιωτικούς ιερείς που συμμετέχουν στο συνέδριο περιλαμβάνει επισκέψεις σε ιστορικά ορόσημα της πρωτεύουσας.

Χρήστος Μπόνης/Eurokinissi

Ο ρόλος των στρατιωτικών ιερέων από το 1821 μέχρι σήμερα

Η ιστορία του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους εθνικούς αγώνες έχοντας τις ρίζες της στην Επανάσταση του 1821 όταν οι κληρικοί αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των μαχητών στο πεδίο των μαχών. Η επίσημη θεσμοθέτηση του Σώματος στην οργανωμένη του μορφή πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με στόχο την πνευματική καθοδήγηση και τη θρησκευτική αρωγή των στρατευμένων. Οι στρατιωτικοί ιερείς έδωσαν το «παρών» σε όλες τις μεγάλες αναμετρήσεις του 20ού αιώνα από τους Βαλκανικούς Πολέμους και τη Μικρασιατική Εκστρατεία μέχρι το Έπος του 1940 υπηρετώντας συχνά στην πρώτη γραμμή του μετώπου δίπλα στους στρατιώτες.

Στη σύγχρονη εποχή το Σώμα αποτελείται από μόνιμους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι φέρουν βαθμούς και επιτελούν ένα διττό ρόλο συνδυάζοντας την ιερατική διακονία με τη στρατιωτική πειθαρχία. Η αποστολή τους παραμένει η ηθική θωράκιση του προσωπικού και η διατήρηση του αρραγούς δεσμού μεταξύ της ορθόδοξης πίστης και της φιλοπατρίας που χαρακτηρίζει διαχρονικά το στράτευμα.