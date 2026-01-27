Viral αγγελία: Χωριό στην Πέλλα αναζητά ιερέα δίνοντας από σπίτι μέχρι καυσόξυλα

Σε παλιές ελληνικές ταινίες θα δει κανείς την τριπλέτα που κάποτε όριζε ένα χωριό, τον κοινοτάρχη, τον παπά και τον δάσκαλο. Στο σήμερα με την μείωση του πληθυσμού στην επαρχία και τις αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των σχολείων και των δήμων ο δάσκαλος και ο κοινοτάρχης μπορεί να έχουν ήδη εκλείψει, ενώ πλέον είδος προς εξαφάνιση είναι και οι ιερείς.

Οι παντρεμένοι παπάδες που καλύπτουν τις ενορίες όλο και λιγοστεύουν. Μάλιστα, πολλές Μητροπόλεις για να καλύψουν τις ανάγκες τους ορίζουν ιερείς ως εφημέριους σε δυο, τρία ή και περισσότερα χωριά, με αποτέλεσμα η καμπάνα της εκκλησίας στα χωριά να μην ακούγεται πλέον κάθε Κυριακή.

Η viral αγγελία

Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει και η κοινότητα της Παναγίτσας του Νομού Πέλλας, ωστόσο το χωριό πήρε μια πρωτοβουλία που δεν έχει προηγούμενο. Λόγω της χρόνιας έλλειψης μόνιμου εφημέριου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Συμβούλιο της Κοινότητας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισαν να απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση - σχεδόν αγγελία - σε όποιον ιερέα επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, μαζί με την οικογένειά του, προσφέροντας συνδυασμό υλικών και κοινωνικών κινήτρων για μια νέα αρχή.

Η πρόσκληση αυτή, που κοινοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση από τους φορείς της Παναγίτσας, αντικατοπτρίζει την ανησυχία των κατοίκων για την απουσία μόνιμου κληρικού. Η πνευματική ζωή ενός χωριού είναι άρρηκτα δεμένη με την παρουσία του ιερέα, ο οποίος δεν καλύπτει μόνο τις λατρευτικές ανάγκες αλλά λειτουργεί ως πνευματικός και κοινωνικός πυλώνας της κοινότητας.

Από σπίτι μέχρι καυσόξυλα

Για να διευκολυνθεί η συγκεκριμένη μετάβαση, η Κοινότητα προσφέρει δωρεάν μονοκατοικία για τη διαμονή της οικογένειας του ιερέα, ετήσια παροχή ξυλείας για τη θέρμανση, και δέσμευση για περαιτέρω οικονομική και πρακτική στήριξη ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Επιπλέον, όποιος ιερέας εκδηλώσει ενδιαφέρον μπορεί να επισκεφθεί το χωριό με δωρεάν διαμονή μια βραδιά και δύο γεύματα για δύο άτομα, ώστε να γνωρίσει από κοντά την ενορία και το περιβάλλον.

Η Παναγίτσα, με πληθυσμό μόλις 682 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011, βρίσκεται στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν και διαθέτει υποδομές εναλλακτικού τουρισμού, εμπλουτίζοντας έτσι την καθημερινότητα των κατοίκων.

Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές επαρχιακές κοινότητες στην Ελλάδα. Η μείωση του πληθυσμού και η έλλειψη προσωπικού σε βασικές υπηρεσίες και θεσμούς έχει πλήξει και την Εκκλησία. Σε εθνικό επίπεδο, η Εκκλησία της Ελλάδος και οι δομές της έχουν χιλιάδες κληρικούς σε ενεργό υπηρεσία — με εκτιμήσεις ότι έως και περισσότεροι από 9.000 ιερείς υπηρετούν στις ενορίες σε όλη τη χώρα — ωστόσο η κατανομή τους παραμένει άνιση και επηρεάζεται έντονα από δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές.