Γιατί να ανοίγεις κάθε πρωί το παράθυρο του υπνοδωματίου ακόμα και τον χειμώνα

Στα περισσότερα σπίτια, το άνοιγμα των παραθύρων το πρωί είναι ρουτίνα. Ο συστηματικός αερισμός έχει έναν βασικό και ουσιαστικό ρόλο: περιορίζει τη δημιουργία μούχλας. Στα υπνοδωμάτια αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς κατά τον ύπνο το σώμα αποβάλλει υγρασία μέσω της αναπνοής και της εφίδρωσης. Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα υγρασίας μπορούν να αυξηθούν αισθητά –ακόμη και κατά 5% έως 10%– και να εγκλωβιστούν σε υφάσματα όπως τα σεντόνια και τα στρώματα.

Δες πώς ο αερισμός επηρεάζει την υγεία, την ποιότητα του ύπνου και την κατάσταση του σπιτιού σου.