Πώς να εξαφανίσεις τις γρατζουνιές σε κεραμική εστία χωρίς να την φθείρεις

Οι μικρές γρατζουνιές σε μια κεραμική εστία δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ήρθε η ώρα για αντικατάσταση. Με προσεκτική φροντίδα και ήπιες κινήσεις, μπορείς να βελτιώσεις αισθητά την εικόνα της και να διατηρήσεις την επιφάνειά της καθαρή και λειτουργική. Χρησιμοποιώντας απλά υλικά που συνήθως υπάρχουν στο σπίτι, είναι δυνατό να μειωθούν τα σημάδια χωρίς να προκληθούν νέες φθορές.

Δες πώς θα το κάνεις και τι πρέπει να αποφύγεις για να μη χειροτερέψεις την κατάσταση.