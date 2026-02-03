Γιατί «στερεύουν» τα αποθέματα αίματος στα νοσοκομεία τον Ιανουάριο

Συναγερμός εκπέμπουν τα νοσοκομεία καθώς τα στατιστικά δείχνουν ότι τα αποθέματα αίματος για ακόμα μια φορά τον Ιανουάριο λιγοστεύουν.

Ο Θεολόγος Ζώτος, Πρόεδρος Συλλόγου Αιμοδοτών Εθελοντών της ΠΟΣΕΑ, επιβεβαιώνει στο Action 24, το γεγονός ότι υπάρχουν οι εποχιακές ελλείψεις σε αίμα, όπως κάθε χρόνο μετά τα Χριστούγεννα και λόγω της εξόδου των εκδρομέων και λόγω των ιώσεων που είναι σε έξαρση.

Όπως τόνισε, το αίμα «έχει διάρκεια ζωής» έναν μήνα. Οπότε όσοι έφυγαν για διακοπές τον Δεκέμβριο, «άφησαν στον αέρα» τους ανθρώπους που ήθελαν αίμα τον Ιανουάριο.



Επιπλέον, ο αιμοδότης που νοσεί, δεν μπορεί να δώσει αίμα για 15 ημέρες. Άρα με την έξαρση των ιώσεων καθυστερεί η διαδικασία.