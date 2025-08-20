Γιατροί στην Κίνα έσωσαν ασθενή που είχε σχεδόν αποκεφαλιστεί από ρομποτικό βραχίονα

Γιατροί στην Κίνα πραγματοποίησαν ένα ιατρικό θαύμα, σώζοντας έναν ασθενή που σχεδόν αποκεφαλίστηκε από έναν ρομποτικό βραχίονα.



Ο άνδρας χτυπήθηκε στις 31 Μαΐου και υπέστη άμεση παράλυση και καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τον κινεζικό ιατρικό ιστότοπο Yixue Jie. Κόπηκαν οι αυχενικοί σπόνδυλοι και προκλήθηκε βλάβη σε κρίσιμες αρτηρίες, αφήνοντας τον λαιμό συνδεδεμένο μόνο με μαλακό ιστό.



Οι χειρουργοί στο νοσοκομείο Shanghai Changzheng Hospital δήλωσαν:

«Έχουμε μελετήσει πολλή βιβλιογραφία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά δεν έχουμε συναντήσει ποτέ μια περίπτωση τόσο σοβαρής αποκόλλησης των αυχενικών σπονδύλων, πόσο μάλλον μια περίπτωση επιβίωσης μετά την επέμβαση», είπε ο Chen Huajiang, διευθυντής του τμήματος χειρουργικής αυχενικής σπονδυλικής στήλης του νοσοκομείου, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα South China Morning Post (SCMP).



Οι γιατροί περιέγραψαν την κατάσταση του ασθενούς ως εξαιρετικά κρίσιμη. Και οι δύο σπονδυλικές αρτηρίες ήταν αποφραγμένες, η αρτηριακή του πίεση έπεσε σε επικίνδυνα επίπεδα και χρειάστηκε να του χορηγηθούν υψηλές δόσεις φαρμάκων για να διατηρηθεί η κυκλοφορία του αίματος.

Εγχείρηση υψηλού ρίσκου

Η ιατρική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν η μόνη ευκαιρία επιβίωσης, αλλά οι κίνδυνοι ήταν τεράστιοι. Οποιαδήποτε χαλάρωση του θρόμβου θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφική αιμορραγία, με απώλεια έως και 2.000 χιλιοστόλιτρα αίματος σε δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τον Chen.



Ταυτόχρονα, η μόλυνση παρέμενε μια συνεχής απειλή. Επειδή το δέρμα στο πίσω μέρος του λαιμού είχε υποστεί εκτεταμένη βλάβη, το άνοιγμα του τραύματος ενέχει τον κίνδυνο εξάπλωσης βακτηρίων στον εγκεφαλονωτιαίο υγρό, με πιθανό αποτέλεσμα μια θανατηφόρα εγκεφαλική λοίμωξη.



Η κρίσιμη κατάσταση του ασθενούς σήμαινε επίσης ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις τυπικές απεικονίσεις ή τις βασικές εξετάσεις πριν από την επέμβαση.



«Τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά. Ακόμη και η ολοκλήρωση των βασικών ελέγχων έκρυβε σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή του. Η παραμικρή κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση σταθερών ζωτικών σημείων», δήλωσε ο Chen στην SCMP.



Με περιορισμένη ορατότητα του τραυματισμένου σημείου, οι χειρουργοί προετοίμασαν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των χειρότερων σεναρίων, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφοριακής κατάρρευσης και της ανεπαρκούς ροής αίματος στον εγκέφαλο.

Ιατρικό θαύμα

Στις 18 Ιουνίου, μια πολυεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε μια τρίωρη επέμβαση για την αφαίρεση του θρόμβου, την ευθυγράμμιση των αυχενικών οστών και τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης χρησιμοποιώντας δύο βοηθητικές πλάκες. Αυτή ήταν η πρώτη αναφερόμενη χρήση της τεχνικής σε μια περίπτωση τέτοιας σοβαρότητας.

Ο Chen είπε ότι οι χειρουργοί αναγκάστηκαν να λαμβάνουν αποφάσεις καθώς προχωρούσε η επέμβαση, όπως πού να τοποθετήσουν τις βίδες και πώς να στερεώσουν καλύτερα τους σπασμένους σπονδύλους.

Ο ασθενής ανέκτησε τις αισθήσεις του αμέσως μετά την επέμβαση και από τότε οι ζωτικές του ενδείξεις έχουν σταθεροποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε θέση να καθίσει όρθιος με βοήθεια και να κινήσει τα χέρια και τους ώμους του. Ωστόσο, οι γιατροί προειδοποιούν ότι η ανάρρωσή του θα είναι μακρά και περίπλοκη και ότι παραμένει ο κίνδυνος επιπλοκών.

