Γιγαντιαίο «μάτι» 40 χιλιομέτρων στη Σαχάρα - Πώς δημιουργήθηκε το εντυπωσιακό φαινόμενο

Σε μια απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Μαυριτανίας, στο Οροπέδιο του Αντράρ, εκτείνεται ένα ερημικό τοπίο με πλούσια ανθρώπινη ιστορία. Αυτή η περιοχή της βορειοδυτικής Αφρικής είναι διάσπαρτη με παλαιολιθικά λίθινα εργαλεία, νεολιθικές βραχογραφίες και τα ερείπια μεσαιωνικών πόλεων που κάποτε χρησιμοποιούσαν τα καραβάνια που διέσχιζαν την έρημο Σαχάρα.



Όταν το κοιτάζει κανείς από το Διάστημα, το τοπίο φαίνεται να έχει διαμορφωθεί κυρίως από τις δυνάμεις της φύσης. Ο άνεμος σμίλεψε τις θάλασσες από πολύχρωμες αμμοθίνες και έσκαψε τα οροπέδια που καλύπτονται από σκούρο έδαφος της ερήμου, ενώ τα αρχαία ρέοντα νερά χάραξαν κοιλάδες και δίκτυα αποξηραμένων ποταμών.



Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της περιοχής, όταν το βλέπει κανείς από ψηλά, είναι η Δομή Ρισάτ - ένας μεγάλος γεωλογικός σχηματισμός που αποτελείται από ομόκεντρες κορυφογραμμές στην ανατολική πλευρά του οροπεδίου. Γάλλοι γεωγράφοι περιέγραψαν για πρώτη φορά το χαρακτηριστικό αυτό τη δεκαετία του 1930, ονομάζοντάς το «κουμπότρυπα» του Ρισάτ. Οι αστροναύτες της NASA Έντ Γουάιτ και Τζέιμς ΜακΝτίβιτ συνέβαλαν στο να τραβήξει το φαινόμενο παγκόσμια προσοχή, το οποίο έγινε γνωστό ως «Το Μάτι της Σαχάρας», αφού το φωτογράφησαν κατά τη διάρκεια της ιστορικής αποστολής τους «Gemini IV».

Σύμφωνα με τη NASA, η διάμετρος του σχηματισμού φτάνει περίπου τα 25 μίλια (40 χιλιόμετρα), αν και άλλες μετρήσεις την τοποθετούν μεταξύ 28 και 30 μιλίων, κάτι που – όπως επισημαίνεται – δεν αποτελεί αντίφαση αλλά ένδειξη ότι η φύση δεν ακολουθεί απόλυτες γεωμετρικές ακρίβειες. Η δομή αρχικά θεωρήθηκε κρατήρας πρόσκρουσης, καθώς οι μεγάλοι μετεωρίτες μπορούν να δημιουργήσουν κυκλικά χαρακτηριστικά στην επιφάνεια της Γης. Ωστόσο, οι ερευνητές απέδειξαν αργότερα ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν βαθιά διαβρωμένο γεωλογικό θόλο που σχηματίστηκε από την ανύψωση βράχων πάνω από μια υπόγεια εισχώρηση πυριγενών υλικών.



Με την πάροδο του χρόνου, οι διαφορετικοί ρυθμοί διάβρωσης μεταξύ των διαφόρων τύπων πετρωμάτων στον εκτεθειμένο άνω θόλο οδήγησαν στη δημιουργία κυκλικών κορυφογραμμών, γνωστών ως «cuestas». Τα πορτοκαλί και γκρι χρώματα αντανακλούν τις διαφορές στους τύπους ιζηματογενών και πυριγενών πετρωμάτων σε ολόκληρη τη δομή και στο γύρω τοπίο.