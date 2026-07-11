Με αφορμή την εμπειρία του από την επαγγελματική του πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γιώργος Καραμίχος, μιλώντας στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», άνοιξε μια συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας των ηθοποιών, συγκρίνοντας όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό με την ελληνική πραγματικότητα.

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, ο Γιώργος Καραμίχος μίλησε και για την καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας πως το κόψιμο του τσιγάρου τού άλλαξε την ενέργεια και τον τρόπο που αισθάνεται. Αναφέρθηκε ακόμη στη συμμετοχή του στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Άγιος Έρωτας», λέγοντας πως από την πρώτη στιγμή ένιωσε σαν να ήταν μέλος της ομάδας από την αρχή, καθώς όλοι τον υποδέχθηκαν με ζεστασιά. Παράλληλα, χαρακτήρισε το επάγγελμα του ηθοποιού ιδιαίτερο και απαιτητικό, τονίζοντας πως πίσω από όσα βλέπει ο τηλεθεατής κρύβεται πολλή δουλειά και αφοσίωση.

«Εκεί το συνδικάτο κάνει τη δουλειά του»

Ο Γιώργος Καραμίχος, εξήγησε ότι στις ΗΠΑ ο ηθοποιός δεν χρειάζεται να ασχολείται μόνος του με επαγγελματικά ζητήματα, καθώς διαθέτει μάνατζερ και ατζέντη που αναλαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των συνδικάτων, σημειώνοντας πως στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εκπρόσωποί τους βρίσκονται στα γυρίσματα, ελέγχουν αν τηρούνται οι συμφωνίες και διασφαλίζουν ότι οι ηθοποιοί εργάζονται με βάση όσα προβλέπουν τα συμβόλαιά τους.

«Εκεί υπάρχει συνδικάτο που λειτουργεί. Έρχονται οι εκπρόσωποι και κάνουν τη δουλειά τους, όχι όπως εδώ…», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κατάσταση στην Ελλάδα.

Υπερωρίες, ασφάλεια και συγκεκριμένες αμοιβές

Ο Γιώργος Καραμίχος εξήγησε ακόμη ότι στο εξωτερικό υπάρχουν προκαθορισμένες κλίμακες αμοιβών, ανάλογα με τον ρόλο και την αναγνωρισιμότητα κάθε ηθοποιού, ενώ οι υπερωρίες πληρώνονται κανονικά.

Όπως ανέφερε, αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στη Βρετανία, όπου εκπρόσωποι του συνδικάτου επισκέπτονται τα γυρίσματα από τις πρώτες ημέρες, ελέγχοντας αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, αλλά και αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για όλους τους συντελεστές.

Μέσα από τη δική του εμπειρία, ο ηθοποιός θέλησε να αναδείξει τις διαφορές που υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ο χώρος του θεάματος στο εξωτερικό, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η ουσιαστική προστασία των ανθρώπων που εργάζονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Τέλος σε πιο χαλαρό κλίμα, ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε πως θα ήθελε να δοκιμάσει τη χειμερινή κολύμβηση, ωστόσο υπάρχει μια... μικρή λεπτομέρεια που τον κρατά πίσω. Όπως είπε με χιούμορ, δεν του αρέσει να φοράει μαγιό μέσα στη θάλασσα, χαρίζοντας μια από τις πιο αστείες στιγμές της συνέντευξης.