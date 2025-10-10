Γιώργος Σαμπάνης: «Τι να έλεγα, όχι δεν έρχομαι, πέθανε ο παππούς μου;»

Ο Γιώργος Σαμπάνης ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και αποκάλυψε ένα περιστατικό που συνέβη όταν ξεκινούσε να τραγουδάει. Η πρώτη του εμφάνιση συνέπεσε με την ημέρα που πέθανε ο παππούς του και εκείνος παρά το πένθος και τη στεναχώρια του, έπρεπε να ανέβει στη σκηνή και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, φυσικά δίχως να έχει την εμπειρία του πως να διαχειριστεί ένα τέτοιο περιστατικό!

«Στην πρώτη μου επαγγελματική εμφάνιση τραγούδησα με τους Onirama, σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας. 18 Γενάρη 2009. Το θυμάμαι γιατί εκείνη την ημέρα πέθανε ο παππούς μου. Την πρώτη φορά που πήγα να τραγουδήσω, παιδιά, είχε πεθάνει ο παππούς μου την ίδια ημέρα. Ήταν ό,τι χειρότερο στη ζωή μου!

«Δεν είχα άλλη επιλογή»

Απίστευτο! Τραγούδησα όμως κανονικότατα, δεν μπορούσα να κάνω και αλλιώς. Ήταν η πρώτη μου δουλειά. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πολύ άγριο πράγμα, βαρύ πολύ, πολύ άσχημη εμπειρία αλλά τι μπορείς να κάνεις; Είχα δουλειά, ήταν η πρώτη μου δουλειά, η πρεμιέρα, τι να έλεγα, όχι δεν έρχομαι, πέθανε ο παππούς μου;

Επίσης, ήμουν ένας πανάγνωστος που απλά άνοιγε πρόγραμμα. Δεν ήμουν δηλαδή κάποιος που κουνάει τις αλυσίδες για να γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλει ή κινεί τα νήματα, που λέμε. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα για πολλούς λόγους».