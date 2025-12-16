Γιώργος Αγγελόπουλος: Το νέο επιχειρηματικό βήμα, η ζωή στην Σκιάθο και η μονάκριβη κόρη του

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night Show» και αποκάλυψε τα νέα επιχειρηματικά του σχέδια, στο νησί από το οποίο κατάγεται και λατρεύει... τη Σκιάθο.

«Μένουμε στη Σκιάθο περισσότερο. Πηγαινοερχόμαστε όσο μπορούμε, γιατί δραστηριοποιούμαστε και οι δύο επαγγελματικά εκεί. Ετοιμάζουμε κάτι και για το καλοκαίρι μαζί, έναν χώρο εστίασης, γιατί μας αρέσει η Σκιάθος και μας αρέσει να είμαστε και με το παιδί. Δηλαδή και η Δήμητρα και εγώ έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα για να έχουμε χρόνο με το παιδί» εξομολογήθηκε.

Η κόρη του, Μαρία - Ουρανία, έχει γίνει σκοπός ζωής για εκείνον, όπως λέει χαρακτηριστικά και με τον ερχομό της, η ζωή και οι προτεραιότητές του άλλαξαν. «Η μικρή είναι 21 μηνών. Με το που ήρθε, κατάλαβα τη ζωή μου να αλλάζει. Σκέφτεσαι διπλά, τριπλά. Έχεις αυτή τη νέα προσθήκη στη ζωή σου, να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο, αλλά και παράλληλα αυτή τη γλύκα. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά. Σκοπός ζωής. Έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για την μπέμπα μας και για τη Δήμητρα, γιατί και αυτή είναι βράχος δίπλα σε αυτό το πράγμα που λέγεται ανατροφή ενός παιδιού. Η κόρη μου είπε σχετικά γρήγορα τη λέξη μπαμπάς, όπως επίσης περπάτησε γρήγορα».