Γιώργος Φλωρίδης για βουλευτές της ΝΔ: «Με καταδίκη δεν υπάρχει υποψηφιότητα»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην παρέμβασή στο στο ACTION24 ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που υπάρξουν καταδίκες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε «είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν υποψηφιότητες» αναφερόμενος για τους βουλευτές της ΝΔ των οποίων ήρθη η ασυλία.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ωστόσο πως βασική αρχή του κράτους δικαίου είναι πως όποιος κατηγορείται είναι αθώος μέχρι να καταδικαστεί αμετάκλητα, κάτι που ισχύει και για τους βουλευτές.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Φλωρίδης εντός των επομένων δεκαπέντε ημερών θα κατατεθεί διάταξη για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτών των οποίων η ασυλία θα έχει αρθεί - θέμα το οποίο έθεσε στην παρέμβασή της στους Δελφούς και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Ως προς την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, των οποίων η θητεία λήγει τον Ιούνιο, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κάτι που αναγνωρίζει και η ίδια η κ. Κοβέσι.