Η νέα ταινία του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου έχει τίτλο Kinds of Kindness και θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου, με την Emma Stone να βρίσκεται ξανά στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί της εμφανίζονται ο συμπρωταγωνιστής της στο Poor Things Willem Dafoe, η Margaret Qualley (The Maid), o Joe Alwyn (The Favourite), ο Jesse Plemons και ο Mamoudou Athie, ενώ ένα μικρό πέρασμα από την ταινία θα πραγματοποιήσει και η Hunter Schafer.

To σενάριο της ταινίας που είχε αρχικό τίτλο «And», συνέγραψε ο σκηνοθέτης μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου και το μοντάζ έχει αναλάβει ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Γιώργος Μαυροψαρίδης.



Τον Δεκέμβριο του 2023, διαβάσαμε μια συνέντευξη του Λάνθιμου στον Guardian, όπου δήλωσε πως το νέο έργο του είναι «σαν τρεις ταινίες μαζί»: Πρόκειται για μία σπονδυλωτή ταινία με τρεις ιστορίες, σε κάθε μία από τις οποίες παίζουν διαφορετικό ρόλο οι ηθοποιοί που επέλεξε να συνεργαστεί μαζί τους.

Τα γυρίσματα των τριών, ουσιαστικά, ταινιών, έγιναν στη Νέα Ορλεάνη στα τέλη του 2022 και τη διανομή έχει αναλάβει η Searchlight. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που ο Γιώργος Λάνθιμος συνεργάζεται με την Emma Stone. Μένει να δούμε αν και αυτή η συνεργασία θα αποφέρει ακόμα περισσότερα βραβεία για το επιτυχημένο καλλιτεχνικό δίδυμο.