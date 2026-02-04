Γιώργος Παπαδόπουλος: «Έπαθα κρίση πανικού μέσα σε ταξί, κατέβηκα και ξάπλωσα στον δρόμο»

Για τις φοβίες που έχει, τις κρίσεις πανικού που αντιμετωπίζει κατά καιρούς, αλλά και για ένα συγκεκριμένο περιστατικό που δεν θα ξεχάσει μίλησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Happy Day.

Συγκεκριμένα είπε: «Έχω πάρα πολλές φοβίες. Υποφέρω χρόνια από κρίσεις πανικού. Πριν από χρόνια, μια ημέρα ήμουν στον δρόμο μέσα σε ένα ταξί και ξαφνικά έπαθα κρίση πανικού, νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό. Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκα και ξάπλωσα στον δρόμο. Ευτυχώς ο ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια και μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε εκεί και έτσι συνήλθα. Μετά πήγα στο νοσοκομείο, έκανε εξετάσεις και ο γιατρός μου είπε ότι είμαι μια χαρά. Είμαι αρρωστοφοβικός, ψάχνω τα πάντα».

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που συνέβη κατά την διάρκεια του έγγαμου βίου του με την Γαλάτεια Βασιλειάδη. Περιστατικό που του δημιούργησε αμηχανία... «Στο παρελθόν είχα τραγουδήσει σε ένα μπάτσελορ στη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια της βραδιάς μου έβαλαν ένα εσώρουχο στην τσέπη. Εγώ πήγα σπίτι μου κανονικά και όταν ξύπνησα η γυναίκα μου είχε βρει τα εσώρουχα. Ευτυχώς της εξήγησε πώς έγιναν τα πράγματα και σώθηκα» εξήγησε.