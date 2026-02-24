Γιώργος Παπαγεωργίου: Το όνομα και η πορεία της μητέρας μου δεν είναι βάρος για μένα, είναι η ζωή μου

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν ο Γιώργος Παπαγεωργίου και μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, δεν μου το επέβαλλε κανένας. «Όταν ήμουν πιτσιρικάς σκεφτόμουν πιο πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ήμουν χωμένος στη μουσική. Όταν τελείωσα την σχολή του μάρκετινγκ, έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο, μπήκα στην δραματική Σχολή, πήγα και φαντάρος και μετά ξεκίνησα να σπουδάζω» εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στην μητέρα του, Φιλαρέτη Κομνηνού και εξομολογήθηκε: «Το όνομα και η πορεία της μητέρας μου, δεν είναι βάρος για εμένα, είναι η ζωή μου».

«Έχω social, είμαι ενεργός. Κυρίως προσπαθώ να είμαι παρών μέσα από τη δουλειά μου. Δεν πιστεύω όμως ότι μέσα από τα social θα γίνει μία επανάσταση. Δεν θέλω να βγάζω την οργή μου στο πληκτρολόγιο. Η εκτόνωση πρέπει να γίνει στον δρόμο, σε μία διεκδίκηση πραγματική, όχι ηλεκτρονική. Ακόμα και αν τα πράγματα αργούν να αλλάξουν, το πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι μπορούν να αλλάξουν, θέλει αγώνα, προσπάθεια, διαδρομή» πρόσθεσε ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στο «1984 – Ο τελευταίος άνθρωπος» στο θέατρο Δίπυλον.

Σε συνέντευξή της η ηθοποιός έχει πει για τον γιο της: «Ήδη τα παιδιά των ηθοποιών έχουν ένα θέμα να ξεφύγουν και να προχωρήσουν. Γι’ αυτό φρόντισα να είμαι διακριτικά δίπλα του και όποτε χρειαστεί, ως μαμά και κάποια στιγμή και ως φίλη. Τον Γιώργο τον γέννησα μικρή και μεγαλώσαμε κάπως μαζί».