Γιώργος Παπαγεωργίου: «Τρώω πολύ χοντρή καψούρα με την κόρη μου»

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και παραδέχτηκε πως δεν θέλει να χάνει καμία στιγμή από τη ζωή της κόρης του, γι’ αυτό και πλέον λέει όχι σε δουλειές που τον κρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά της! «Ήθελα πάρα πολύ να αποκτήσω παιδί, ήθελα πάρα πολύ και κόρη! Καλά, άμα ερχόταν αγόροι δεν θα έλεγα σας παρακαλώ, δεν θέλω... Ήθελα πολύ να κάνω κόρη και ζω πολύ χοντρή καψούρα!»

«Δεν καταλαβαίνει πόσο αστεία γίνεται»

«Η καψούρα δεν εξηγείται. Είναι αυτό που κοιτάς τον άλλο στα μάτια και αφοπλίζεσαι. Είναι τελείως ερωτικό το feeling, ας πούμε. Εντάξει, εννοείται πως αυτό συμβαίνει γιατί είναι και στην πιο cute ηλικία τώρα. Δηλαδή, είναι δύο και κάθε μήνας που περνάει βλέπεις κι εγώ κάτι πιο χαριτωμένο, μια παραπάνω λέξη, μια παραπάνω φράση.

Γίνεται αστεία σε τρομερό βαθμό που είναι τρομερό το ότι και η ίδια δεν καταλαβαίνει πόσο αστεία μπορεί να γίνεται λέγοντας λάθος λέξη, μία λάθος φράση… Είμαι από αυτούς που συγκινούμαι βλέποντας την παιδική αθωότητα και μετά σκέφτομαι ρε παιδί μου πόσο κρίμα είναι που αυτό κάποια στιγμή φεύγει, γιατί όλοι μας μεγαλώνουμε, έρχεται η εφηβεία και όλα αυτά αναποδογυρίζουν».

«Θεωρώ πολυτέλεια να λέω όχι σε δουλειές»

«Προσπαθώ να είμαι όσο πιο ενεργός γίνεται και δεν θέλω να κοιτάζω τον χρόνο πίσω και να έχω το απωθημένο ότι δεν θυμάμαι κάποια φάση της Έλλης.

Ήδη έχω πει όχι σε δουλειές καλοκαιρινές, πάρα πολύ καλές, πολύ ωραίες προτάσεις, όπου κατάλαβα ότι δεν ήθελα να χάσω ένα καλοκαίρι σε μια περιοδεία έξω από το σπίτι μου και μακριά από την κόρη μου! Θεωρώ και πάλι πολυτέλεια να μπορώ να πάρω με τέτοια απόφαση».