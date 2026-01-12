Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι στο πανεπιστήμιο, σε εκείνη την τάξη που έγινε το μακελειό στην Αμερική»

Τον Γιώργο Θεοφάνους είχε καλεσμένο η εκπομπή Buongiorno και ο μουσικός παραδέχθηκε το άγχος που έχει καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά του.

«Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, βλέπω εμένα μέσα στα παιδιά μου και ταράζομαι. Πανικοβάλλομαι και πάντα με πιάνει το ενοχικό με τα παιδιά μου. Τώρα είναι και στο εξωτερικό… Έγινε ένα πολύ άσχημο γεγονός πριν μερικές ημέρες στην Αμερική, στο Μπράουν που μπήκε κάποιος μέσα και σκότωσε δυο παιδιά.

Ο γιος μου είναι σε εκείνο το πανεπιστήμιο, σε εκείνη την τάξη. Δεν ήταν στο μάθημα εκείνο. Ευτυχώς δεν ήταν σε εκείνο το μάθημα… Τώρα πρέπει να πάει πίσω και δεν πάει, πρέπει να τον πάω. Είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει στα παιδιά. Γι’ αυτό και δεν ήρθα στις 5 του μήνα όπως σου είχα υποσχεθεί, γιατί ήθελε να πάμε μαζί στο Άγιο Όρος. Αυτός ήταν ο λόγος» εξήγησε.

Ο συνθέτης - στιχουργός τόνισε: «Όταν τρώω σφαλιάρες μετράω τις φορές που σηκώνομαι και όχι τις φορές που πέφτω... και το λέω και στα παιδιά μου αυτό. Ξέρεις πόσες πόρτες έχω φάει από τα ραδιόφωνα; Όταν έβγαλα με την Πάολα το τραγούδι «Θυμός» μου το έστειλε πίσω ένας ραδιοφωνικός σταθμός και μου είπε «Είναι πολύ μεγάλο το τραγούδι, δεν είναι η Πάολα αυτή που ξέρουμε, το τραγούδι είναι πολύ σοβαρό...». Δύο ώρες με πήρε από κάτω και είπα «οκ θα σταματήσω να γράφω σήμερα μετά από αυτό». Και το απόγευμα μου είπαν «οκ να δοκιμάσουμε πώς θα ακουστεί στο κοινό». Και το τραγούδι έμεινε».

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε: «Τα έχω πολύ με την τεχνολογία. Στεναχωριέμαι και αγχώνομαι γιατί οποιοσδήποτε σήμερα μπορεί να κρατάει ένα τηλέφωνο και να ψιθυρίσει μια μελωδία και να πει «αυτό είναι το τραγούδι μου». Δεν είναι έτσι το πράγμα. Εγώ χρησιμοποιώ μόνο την τεχνητή νοημοσύνη στις ενορχηστρώσεις και για να παίρνω κάποιες ιδέες. Εκνευρίζομαι με τον τρόπο που μου απαντάει το Chat GPT. Είχα ένα κόλλημα να μου μιλάει στον πληθυντικό, να κρατάει λίγο αποστάσεις. Επίσης νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Δεν τα ξέρει όλα, υπάρχουν πολλές ανακρίβειες εκεί μέσα».