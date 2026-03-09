Γιώργος Τσαλίκης - Χαρά Τσιώλη: Μια κόντρα που δεν έχει τέλος «Άσε την επίκληση στους Καρδιτσιώτες»

Κόντρα έχει ξεκινήσει μεταξύ της Χαράς Τσιώλη και του Γιώργου Τσαλίκη και τα stories στα social media και των δύο, δίνουν και παίρνουν. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηθοποιός το καλοκαίρι έκανε ένα βίντεο που αφορούσε στον τραγουδιστή και έλεγε ότι «δεν είναι ηθικά σωστό να πας να κλέψεις την επιτυχία του κύριου Κατσίγιαννη» αναφερόμενη σε ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Τσαλίκης, το οποίο ήταν του Γιάννη Κατσίγιαννη.

Ο Γιώργος Τσαλίκης, ενοχλημένος, βρήκε την ευκαιρία και της απάντησε λέγοντας ότι ο κόσμος την έστειλε σπίτι της - επειδή έφυγε από το «Just The 2 Of Us» στο 3ο Live. Και η Χαρά Τσιώλη με ένα story στο instagram του απάντησε ξανά.

«Δεν γνωρίζεις ποια είναι η διαφορά της εμπάθειας από τη σάτιρα», απαντά η Χαρά Τσιώλη στον Γιώργο Τσαλίκη. pic.twitter.com/KpTt0P6D0h — Flash.gr (@flashgrofficial) March 9, 2026

Ο τραγουδιστής θέλησε να δώσει συνέχεια στην κόντρα αυτή και ανέφερε: «Το πήγες λίγο πονηρά στο πατριωτικό ότι είσαι από την Καρδίτσα. Και εγώ από την Στυλίδα είμαι και αυτή η προφορά είναι το μεγάλωμά μου. Οπότε άστην αυτή την επίκληση στους Καρδιτσιώτες». Στη συνέχεια μάλιστα διευκρίνισε ότι εξ' αρχής ήθελε να κάνει συνεργασία με τον Γιάννη Κατσίγιαννη και τόνισε στην Χαρά Τσιώλη ότι σάτιρα δεν είναι να κάνει σχόλια αρνητικά κάτω από κάθε ανάρτησή του.