Γιώτα Κηπουρού: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της – Το εντυπωσιακό νυφικό

Μία από τις πιο ξεχωριστές ημέρες της ζωής της έζησε η Γιώτα Κηπουρού, η οποία παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Κωνσταντίνο Νιργιαννάκη, σε μια όμορφη πολιτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γλυφάδας.

Ο πολιτικός γάμος στη Γλυφάδα

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης παρουσία συγγενών και στενών φίλων, σε μια ζεστή και ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα.

Η δημοσιογράφος, που αποτελεί μέλος της ομάδας της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, έλαμπε από ευτυχία, ενώ επέλεξε ένα κομψό νυφικό που τράβηξε τα βλέμματα.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Νιργιαννάκης, δεν έχει σχέση με τον χώρο της τηλεόρασης και επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα.

Παρότι ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, οι πρώτες φωτογραφίες από την τελετή αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση του ζευγαριού στη νέα κοινή αρχή της ζωής του.