Γκουίνεθ Πάλτροου για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν: «Δημιούργησα ένα πρότυπο για τους χωρισμούς»

Το εξώφυλλο της βρετανικής Vogue κοσμεί η ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και επιχειρηματίας Γκουίνεθ Πάλτροου που επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη παίζοντας δίπλα στον Τιμοθέ Σαλαμέ στην ταινία «Marty Supreme» σε μια ερμηνεία «σέξι και εγκεφαλική» όπως έχει χαρακτηριστεί.

«Είμαι αρκετά καλή στο να μπορώ να αντέξω τις καταιγίδες, αλλά μερικές φορές υπάρχει μια συσσώρευση ενέργειας που με κάνει να νιώθω αρκετά εύθραυστη» δηλώνει μεταξύ άλλων και αποκαλύπτει ότι νιώθει περήφανη για τον συνειδητό χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της Κρις Μάρτιν και δεν μετανιώνει για τον χαρακτηρισμό «συνειδητή αποσύνδεση» που χλευάστηκε από πολλούς καθώς θεώρησαν ότι ήταν ένας όρος της ελίτ κοινωνίας προκειμένου να αποφευχθεί η λέξη διαζύγιο.

Όπως εξηγεί, έχει «δημιουργήσει ένα πρότυπο» για τους συζυγικούς χωρισμούς και παραδέχεται ότι αυτό το «ταξίδι» ήταν δύσκολο και για τους δύο. «Υπάρχει πολύς πόνος γύρω από ένα διαζύγιο, είναι ένα δύσκολο θέμα και επειδή έχουμε πολλούς φίλους που είχαν πληγωθεί τόσο πολύ από το διαζύγιο, θέλουμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο.

Νιώθω τόσο περήφανη που το καταφέραμε αυτό και δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσοι άνθρωποι έρχονται σε μένα και με ευχαριστούν γι' αυτό και που βοήθησα στη δημιουργία αυτού του προτύπου. Νιώθω ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα βιβλίο, επειδή ήταν πραγματική δοκιμή... Τα κάναμε «θάλασσα» σε πολλά πράγματα και μετά πολλά τα κάναμε σωστά» εξομολογείται.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε δηλώσει ανακοινώνοντας τον χωρισμό της: «Με καρδιές γεμάτες θλίψη αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Είμαστε, ωστόσο και θα είμαστε πάντα μια οικογένεια και από πολλές απόψεις είμαστε πιο κοντά από ποτέ.

Είμαστε πάνω απ' όλα γονείς δύο απίστευτα υπέροχων παιδιών και ζητάμε να γίνει σεβαστός ο χώρος και η ιδιωτικότητά τους και η δική μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Πάντα διαχειριζόμασταν τη σχέση μας ιδιωτικά και ελπίζουμε ότι καθώς συνειδητά χωρίζουμε και είμαστε γονείς από κοινού, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».