Γκουτέρες: «Είμαι αποφασισμένος για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό»

Αποφασισμένος να δράσει με σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το θέμα κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου που έγινε από τον ίδιο ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

«Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών» δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε επίσης ότι στο περιθώριο της Συνόδου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Απέφυγε τον όρο «γενοκτονία» για τη Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απέφυγε να συμφωνήσει με την επιτροπή του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Ωστόσο, ο Γκουτέρες δηλώνει ότι η κατάσταση στο έδαφος είναι απαράδεκτη: «Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να φτάσει μέχρι το τέλος και δεν είναι ανοιχτό σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, με δραματικές συνέπειες από την οπτική του Ισραήλ», σημειώνει.

Ο Γκουτέρες πρόσθεσε επίσης ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.