Γόρδιος δεσμός η περίπτωση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Δεν πρόλαβε να σηκώσει κεφάλι από το αγροτικό η κυβέρνηση και αμέσως ξεκίνησαν τα «βοήθα Παναγιά» με την περίπτωση της Όλγας Κεφαλογιάννη.

Γιατί το θέμα αγγίζει το ηθικό τμήμα της άσκησης της εξουσίας για το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συχνά - πυκνά μιλήσει απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του. Και διότι η συγκεκριμένη διάταξη καθίσταται αμέσως προβληματική παρά το γεγονός ότι αφορά - προφανώς -και άλλους «κοινούς θνητούς».

Η υπόθεση της Όλγας Κεφαλογιάννη εξελίσσεται σε γόρδιο δεσμό για το Μέγαρο Μαξίμου και από τα λίγα που έμαθα, αντιλαμβάνομαι πως οι νεοδημοκράτες βουλευτές δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλούνται δημοσίως να απολογούνται για την υπουργό Τουρισμού.

Κατάλαβα επίσης ότι ο πρωθυπουργός, ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες, όταν το θέμα άρχισε να παίρνει διαστάσεις, ενδιαφέρθηκε... έντονα να μάθει τις λεπτομέρειες του.

Τα υπόλοιπα θα εξελιχθούν μέσα στον σύντομο χρόνο γιατί όπως άκουσα μέσα στο Σαββατοκύριακο, «το ζήτημα δεν είναι να έχεις λιγότερα δικαιώματα ως μέλος της κυβέρνησης, το ζήτημα είναι να μην έχεις περισσότερα».