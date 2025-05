GR.EC.A.: Πώς κάνουν τα ηλεκτρονικά ψώνια τους οι Έλληνες

Με επιτυχία παρουσιάστηκε χθές 7 Μαΐου στο συνέδριο η «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025», που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα της eQuality NGO.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Dr. Κατερίνα Φραϊδάκη | Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου-GR.EC.A, Μάκης Σαββίδης | CEO at SAVVIDIS Group of Companies, Μάριος Μπεζιούλας | Founder & General Manager at Spitishop.gr, Πάνος Πατρωνίδης | Chief Commercial Officer at ALTEX SA – Funky Buddha, Ηλίας Μακρής | General Manager at Pharmacy925, Αλέξανδρος Λεούσης | Founder & General Manager at Digilex, Φωτεινή Σκαπινάκη | Commercial Director at SARMED S.A.

Η έρευνα καταγράφει τις πιο πρόσφατες τάσεις, συνήθειες και προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές. Εξετάζει τη χρήση του διαδικτύου, τους λόγους που το χρησιμοποιούν, καθώς και τη συχνότητα των online αγορών. Επιπλέον, διερευνά τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που προτιμούν οι καταναλωτές να αγοράζουν μέσω διαδικτύου και τα ποσά που δαπανούν. Παράλληλα, μελετά παράγοντες που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη, τις μεθόδους πληρωμής και παράδοσης, και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα social media και οι διαφημίσεις στις αγοραστικές αποφάσεις. Τέλος, αναδεικνύει τις διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ώριμων χρηστών του διαδικτύου.

Όπως ανέφερε η Dr. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου | GR.EC.A., «Η φετινή ετήσια έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που διεξάγεται από τον GR.EC.A., το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - ELTRUN, με την υποστήριξη της eQuality, έρχεται

να αναδείξει κρίσιμες παραμέτρους για τη διαμόρφωση της αγοράς και να προσφέρει πολύτιμα ευρήματα για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της φετινής μελέτης είναι η ενισχυόμενη σημασία των ώριμων online αγοραστών — καταναλωτών που διαθέτουν εμπειρία,

εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα και σαφείς προσδοκίες από την αγοραστική τους εμπειρία».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 800 Ελλήνων καταναλωτών που πραγματοποιούν online αγορές.

Βασικά Ευρήματα

🔹 Η εμπιστοσύνη προηγείται της τιμής. Το 55% των καταναλωτών δηλώνει πως δεν θα αγόραζε από ένα κατάστημα που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ακόμα και αν είχε χαμηλότερες τιμές. Απαραίτητα στοιχεία: σαφείς όροι, τηλεφωνική υποστήριξη, δυνατότητα επιστροφής, ασφαλείς πληρωμές.

🔹 Οι «ώριμοι αγοραστές» καθορίζουν τη στρατηγική. Αυτή η ομάδα καταναλωτών ξοδεύει έως και 80% περισσότερα σε online αγορές και επιλέγει με βάση την εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία — όχι απλώς την προσφορά.

🔹 Η omni-channel πραγματικότητα κυριαρχεί. 8 στους 10 e-shoppers επισκέφθηκαν πρώτα φυσικό κατάστημα πριν την online αγορά, ενώ 7 στους 10 πραγματοποίησαν αγορά σε φυσικό κατάστημα έχοντας πρώτα κάνει online έρευνα. Ο online και ο offline κόσμος δεν ανταγωνίζονται — συνεργάζονται.

🔹 Η εξυπηρέτηση πελάτη γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση κατά και μετά την αγορά θεωρείται κρίσιμη από το 65% του κοινού και το 72% των ώριμων χρηστών.

🔹 Social Media: από ανακάλυψη σε δυσπιστία. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί καταναλωτές βρίσκουν ενδιαφέροντα προϊόντα μέσω social media, το 62% δεν εμπιστεύεται τις αγορές μέσα από αυτά, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ασφάλεια και πιστοποίηση.

Η έρευνα αποδεικνύει πως η ελληνική αγορά δεν είναι απλώς πιο ψηφιακή — είναι πιο συνειδητοποιημένη. Οι καταναλωτές απαιτούν εμπειρίες, διαφάνεια και αξιοπιστία. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτές τις αξίες, χτίζουν όχι μόνο πωλήσεις, αλλά και σχέσεις. H έρευνα πραγματοποιήθηκε με ευγενική χορηγία των εταιρειών: Μεγάλος Χορηγός – Eurobank, Χορηγοί -DHL, Skroutz, Wordline.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025», μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Δείτε την έρευνα εδώ