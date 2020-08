Λίγες ώρες μετά την οργισμένη αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για τη συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου αναφορικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ, η Άγκυρα προχώρησε σε δέσμευση θαλάσσιας περιοχής ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο για τουρκική άσκηση με πραγματικά πυρά. Τη στιγμή που το τουρκικό Υπουργικό Εξωτερικών χαρακτηρίζει «άκυρη» τη συμφωνία, η υδατογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε Navtex μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιήσει ασκήσεις με πραγματικά πυρά, 10 με 11 Αυγούστου ανοιχτά του Καστελόριζου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN TV, η Άγκυρα ενημέρωσε την Αθήνα ότι από την πλευρά της ματαιώνονται, προς το παρόν, οι διερευνητικές επαφές που ήταν να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020. Οι συντεταγμένες της NAVTEX για την τουρκική άσκηση είναι οι ακόλουθες:

TURNHOS N/W : 1016/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 06-08-2020 11:26)

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 – 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Ανύπαρκτη η συμφωνία

Η Άγκυρα απαντά με απειλές στην υπογραφή συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.Όπως μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο ΕΗΑ, το τουρκικό υπουργείο χαρακτηρίζει “άκυρη” τη συμφωνία, γιατί «οι δύο χώρες δεν μοιράζονται θαλάσσια σύνορα»… «Η συμφωνία είναι για εμάς ανύπαρκτη. Θα το αποδείξουμε και στο μέτωπο και στο τραπέζι. Βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας μας. Δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα μέσα στην περιοχή αυτή» αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο.

Επιπλέον σημειώνει πως «δεν υπάρχει θαλάσσιο σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Για την Τουρκία είναι ανύπαρκτη η δήθεν συμφωνία καθορισμού περιοχών θαλάσσιας ευθύνης που ανακοινώθηκε πως υπογράφηκε σήμερα. Αυτή η άποψη μας να γίνει γνωστή και στο μέτωπο και στο τραπέζι. Η δήθεν περιοχή ευθύνης βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας που έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Έθνη».

Το Τουρκικό ΥΠΕΞ αφήνει αιχμές για την Αίγυπτο λέγοντας: «Η Αίγυπτος που απεμπόλησε περιοχή 11.500 τετρ. Χιλιομέτρων με τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση το 2003 τώρα με την δήθεν συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα χάνει περιοχές θαλάσσιες ευθύνης. Με τη συμφωνία αυτή επιχειρείται να σφετεριστούν και τα δικαιώματα της Λιβύης.

Η Τουρκία στην συγκεκριμένη περιοχή δεν θα επιτρέψει καμία δραστηριότητα, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα υποστηρίξει με αποφασιστικότητα τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της στην ανατολική Μεσόγειο όπως κι αυτά των Τουρκοκυπρίων». Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Οι αποκαλούμενες περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως περιγράφονται στη συμφωνία οριοθέτησης που υπογράφηκε σήμερα είναι άκυρη. Αυτό θα αποδειχθεί στο μέτωπο και στο τραπέζι».

Υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, που, όπως ισχυρίζεται, έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Έθνη. «Η Αίγυπτος, η οποία εγκατέλειψε τα 11.500 km2 της με τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελληνοκυπριακή Κυβέρνηση το 2003, χάνει επίσης τη θαλάσσια δικαιοδοσία της με αυτήν τη αποκαλούμενη συμφωνία με την Ελλάδα», προσθέτει. «Με αυτήν τη συμφωνία, προσπαθούν να σφετεριστούν τα δικαιώματα της Λιβύης», καταλήγει.