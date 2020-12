Σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από τη χορήγηση ασύλου, περίπου 11 χιλιάδες πρόσφυγες καλούνται να αποχωρήσουν από τις δομές, τα διαμερίσματα και τα δωμάτια ξενοδοχείων στα οποία διέμεναν στα νησιά και την ενδοχώρα, μετά τη σχετική απόφαση του υπουργείου Μετανάστευσης.

Σε κοινή επιστολή τους 73 οργανισμοί και οργανώσεις εκφράζουν ιδιαίτερα την ανησυχία τους για το μεγάλο αριθμό ευάλωτων προσώπων που αναγκάζονται να αποχωρήσουν, όπως επιζώντες έμφυλης βίας ή βασανιστηρίων, άτομα με προβλήματα υγείας, μόνες γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες και ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες.

Οι μεταβατικές δομές που έχει ανακοινωθεί ότι θα τους φιλοξενήσουν παρέχουν λύση «σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων» για διάστημα μέχρι δύο μήνες, ωστόσο σημειώνεται ότι «η ανεξαρτησία τους δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο».

Την ίδια ώρα στο πρόγραμμα Helios για υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων έχουν εγγραφεί 22.980 άτομα αλλά, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων, μόνο οι 9.203 από αυτούς έχουν μέχρι σήμερα πρόσβαση σε επιδότηση ενοικίου. Πολλοί «δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα, όπως η εργασία και η δυνατότητα ενοικίασης κατοικίας λόγω της μέχρι τώρα αδυναμίας να αποκτήσουν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, αριθμό φορολογικού μητρώου ή τραπεζικό λογαριασμό λόγω γραφειοκρατικών ή γλωσσικών εμποδίων και διακρίσεων», επισημαίνεται.

Για το λόγο αυτό οι οργανώσεις καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές:

Να λάβουν επειγόντως άμεσα, ρεαλιστικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα οδηγηθεί σε έξοδο από τα διαμερίσματα μέσα στον χειμώνα και σε συνεχιζόμενες συνθήκες πανδημίας. Παράλληλα, να εστιάσουν στην πρόληψη και στις έγκαιρες παρεμβάσεις, καθώς και στην ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες ως ουσιαστικά βήματα, που σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλουν στον τερματισμό της αστεγίας.

Να παρουσιάσουν μια βιώσιμη στρατηγική για την κοινωνική ασφάλιση και την ένταξη που θα προβλέπει την πρόσβαση σε επαρκή και προσιτή οικονομικά στέγαση, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης. Έτσι θα εξασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ένταξη και τη Συμπερίληψη.

Να συνομιλούν τακτικά με την Κοινωνία των Πολιτών για ζητήματα ένταξης, ως αναγκαία ενταξιακή προϋπόθεση σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ένταξη και τη Συμπερίληψη.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν μεταξύ άλλων οι οργανώσεις ActionAid Hellas, Αντιγόνη, Άρσις, Κέντρο Διοτίμα, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, European Federation of National Organisations Working with the Homeless, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, HIAS Ελλάδας, HumanRights360, International Rescue Committee, Mobile Info Team, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Refugee Legal Support, Refugee Education and Learning International, Refugee Rights Europe, Refugee Trauma Initiative και SolidarityNow.

